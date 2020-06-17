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Футбол в Англии

Соблюсти формальности. АПЛ возобновится, чтобы зафиксировать чемпионство "Ливерпуля"

Английский чемпионат вернется третьим из пятерки ведущих европейских лиг
Футболисты "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино и Мохаммед Салах EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Футболисты "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино и Мохаммед Салах
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 17 июня. Двумя матчами в Бирмингеме и Манчестере в среду возобновится чемпионат Англии по футболу, остановленный три месяца назад из-за коронавируса.

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Английский турнир вернется третьим из пятерки ведущих европейских чемпионатов. 16 мая возобновился чемпионат Германии, 11 июня - чемпионат Испании. 12 и 13 июня определились финалисты Кубка Италии, чемпионат на Апеннинах начнется 20-го.

В Англии команды до паузы сыграли по 29 матчей из 38. У четырех команд по 28 игр, они и перезапустят сезон - "Астон Вилла" примет "Шеффилд", "Манчестер Сити" - "Арсенал". Уверенно лидирует в турнире с 82 очками "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 25 очков. Подопечным Юргена Клоппа достаточно одержать две победы, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов. В таком случае "Ливерпуль" станет чемпионом Англии впервые с 1990 года. С того момента "красные" пять раз занимали второе место, по три раза выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, четыре раза - Кубок английской лиги, дважды - Лигу чемпионов. Еще были победы в Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, на клубном чемпионате мира, но не в премьер-лиге.

Были опасения, что титул и на этот раз не достанется "Ливерпулю" - из-за пандемии долгое время возобновление чемпионата находилось под вопросом. Регламент же не предусматривает обязательного определения чемпиона в случае досрочного завершения первенства по какой-либо причине.

Клубы готовы к "Рестарту"

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта. Матчи сначала отложили на три недели, затем до 30 апреля, а потом и вовсе на неопределенный срок.

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11 мая британское правительство опубликовало дорожную карту по возобновлению спортивных событий, согласно документу турнир мог вернуться не ранее 1 июня при пустых трибунах. В середине мая клубам разрешили проводить тренировки.

28 мая премьер-лига назвала дату возобновления чемпионата, а также меры безопасности, которые необходимо будет соблюдать. Этому сообщению предшествовало тестирование 25-26 мая 1008 игроков и сотрудников клубов на коронавирус.

2 июня премьер-лига дала разрешение клубам на проведение товарищеских матчей при условии соблюдения правил гигиены и социального дистанцирования, прописанных в проекте под названием "Рестарт". Согласно проекту, массовое тестирование проводится дважды в неделю. В случае положительного результата инфицированный помещается на самоизоляцию.

Битва за Лигу чемпионов

В чемпионстве "Ливерпуля" мало кто сомневается, в потерю позиций "Манчестер Сити" также верится с трудом. Однако далее целая группа команд будет претендовать на места в лигочемпионской четверке. Сейчас третьим идет "Лестер" с 53 очками, далее располагается "Челси" (48), на три очка от "синих" отстает "Манчестер Юнайтед".

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Нельзя списывать со счетов идущих следом "Вулверхэмптон" и "Шеффилд". А высокий класс занимающих восьмую и девятую позиции "Тоттенхэма" и "Арсенала" не вызывает сомнений. При этом у "канониров" шансов попасть хотя бы в Лигу Европы немного больше - они еще не выбыли из борьбы за Кубок Англии.

Жозе Моуринью во главе "Тоттенхэма" в первом же матче после паузы встретится со своей бывшей командой - матч против "Манчестер Юнайтед" 19 июня будет центральным в 30-м туре наряду с мерсисайдским дерби "Эвертон" - "Ливерпуль".

На протяжении первых 12 матчей футболисты будут выступать в форме с надписью Black Lives Matter ("Жизни черных важны") вместо фамилий. Кроме того, до конца сезона на форме будут изображены логотип акции и символ, посвященный системе здравоохранения Великобритании в благодарность за ее работу во время пандемии.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль29271166-2182
2Манчестер Сити28183768-3157
3Лестер29165858-2853
4Челси29146951-3948
5Манчестер Юнайтед29129844-3045
6Вулверхэмптон291013641-3443
7Шеффилд281110730-2543
8Тоттенхэм291181047-4041
9Арсенал28913640-3640
10Бёрнли291161234-4039
11Кристал Пэлас291091026-3239
12Эвертон291071237-4637
13Ньюкасл29981225-4135
14Саутгемптон291041535-5234
15Брайтон296111232-4029
16Вест Хэм29761635-5027
17Уотфорд29691427-4427
18Борнмут29761629-4727
19Астон Вилла28741734-5625
20Норвич29561825-5221
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