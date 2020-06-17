Соблюсти формальности. АПЛ возобновится, чтобы зафиксировать чемпионство "Ливерпуля"

ТАСС, 17 июня. Двумя матчами в Бирмингеме и Манчестере в среду возобновится чемпионат Англии по футболу, остановленный три месяца назад из-за коронавируса.

Английский турнир вернется третьим из пятерки ведущих европейских чемпионатов. 16 мая возобновился чемпионат Германии, 11 июня - чемпионат Испании. 12 и 13 июня определились финалисты Кубка Италии, чемпионат на Апеннинах начнется 20-го.

В Англии команды до паузы сыграли по 29 матчей из 38. У четырех команд по 28 игр, они и перезапустят сезон - "Астон Вилла" примет "Шеффилд", "Манчестер Сити" - "Арсенал". Уверенно лидирует в турнире с 82 очками "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 25 очков. Подопечным Юргена Клоппа достаточно одержать две победы, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов. В таком случае "Ливерпуль" станет чемпионом Англии впервые с 1990 года. С того момента "красные" пять раз занимали второе место, по три раза выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, четыре раза - Кубок английской лиги, дважды - Лигу чемпионов. Еще были победы в Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, на клубном чемпионате мира, но не в премьер-лиге.

Были опасения, что титул и на этот раз не достанется "Ливерпулю" - из-за пандемии долгое время возобновление чемпионата находилось под вопросом. Регламент же не предусматривает обязательного определения чемпиона в случае досрочного завершения первенства по какой-либо причине.

Клубы готовы к "Рестарту"

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта. Матчи сначала отложили на три недели, затем до 30 апреля, а потом и вовсе на неопределенный срок.