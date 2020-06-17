Соблюсти формальности. АПЛ возобновится, чтобы зафиксировать чемпионство "Ливерпуля"

ТАСС, 17 июня. Двумя матчами в Бирмингеме и Манчестере в среду возобновится чемпионат Англии по футболу, остановленный три месяца назад из-за коронавируса.
Английский турнир вернется третьим из пятерки ведущих европейских чемпионатов. 16 мая возобновился чемпионат Германии, 11 июня - чемпионат Испании. 12 и 13 июня определились финалисты Кубка Италии, чемпионат на Апеннинах начнется 20-го.
В Англии команды до паузы сыграли по 29 матчей из 38. У четырех команд по 28 игр, они и перезапустят сезон - "Астон Вилла" примет "Шеффилд", "Манчестер Сити" - "Арсенал". Уверенно лидирует в турнире с 82 очками "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 25 очков. Подопечным Юргена Клоппа достаточно одержать две победы, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов. В таком случае "Ливерпуль" станет чемпионом Англии впервые с 1990 года. С того момента "красные" пять раз занимали второе место, по три раза выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, четыре раза - Кубок английской лиги, дважды - Лигу чемпионов. Еще были победы в Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, на клубном чемпионате мира, но не в премьер-лиге.
Были опасения, что титул и на этот раз не достанется "Ливерпулю" - из-за пандемии долгое время возобновление чемпионата находилось под вопросом. Регламент же не предусматривает обязательного определения чемпиона в случае досрочного завершения первенства по какой-либо причине.
Клубы готовы к "Рестарту"
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта. Матчи сначала отложили на три недели, затем до 30 апреля, а потом и вовсе на неопределенный срок.
11 мая британское правительство опубликовало дорожную карту по возобновлению спортивных событий, согласно документу турнир мог вернуться не ранее 1 июня при пустых трибунах. В середине мая клубам разрешили проводить тренировки.
28 мая премьер-лига назвала дату возобновления чемпионата, а также меры безопасности, которые необходимо будет соблюдать. Этому сообщению предшествовало тестирование 25-26 мая 1008 игроков и сотрудников клубов на коронавирус.
2 июня премьер-лига дала разрешение клубам на проведение товарищеских матчей при условии соблюдения правил гигиены и социального дистанцирования, прописанных в проекте под названием "Рестарт". Согласно проекту, массовое тестирование проводится дважды в неделю. В случае положительного результата инфицированный помещается на самоизоляцию.
Битва за Лигу чемпионов
В чемпионстве "Ливерпуля" мало кто сомневается, в потерю позиций "Манчестер Сити" также верится с трудом. Однако далее целая группа команд будет претендовать на места в лигочемпионской четверке. Сейчас третьим идет "Лестер" с 53 очками, далее располагается "Челси" (48), на три очка от "синих" отстает "Манчестер Юнайтед".
Нельзя списывать со счетов идущих следом "Вулверхэмптон" и "Шеффилд". А высокий класс занимающих восьмую и девятую позиции "Тоттенхэма" и "Арсенала" не вызывает сомнений. При этом у "канониров" шансов попасть хотя бы в Лигу Европы немного больше - они еще не выбыли из борьбы за Кубок Англии.
Жозе Моуринью во главе "Тоттенхэма" в первом же матче после паузы встретится со своей бывшей командой - матч против "Манчестер Юнайтед" 19 июня будет центральным в 30-м туре наряду с мерсисайдским дерби "Эвертон" - "Ливерпуль".
На протяжении первых 12 матчей футболисты будут выступать в форме с надписью Black Lives Matter ("Жизни черных важны") вместо фамилий. Кроме того, до конца сезона на форме будут изображены логотип акции и символ, посвященный системе здравоохранения Великобритании в благодарность за ее работу во время пандемии.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|29
|27
|1
|1
|66-21
|82
|2
|Манчестер Сити
|28
|18
|3
|7
|68-31
|57
|3
|Лестер
|29
|16
|5
|8
|58-28
|53
|4
|Челси
|29
|14
|6
|9
|51-39
|48
|5
|Манчестер Юнайтед
|29
|12
|9
|8
|44-30
|45
|6
|Вулверхэмптон
|29
|10
|13
|6
|41-34
|43
|7
|Шеффилд
|28
|11
|10
|7
|30-25
|43
|8
|Тоттенхэм
|29
|11
|8
|10
|47-40
|41
|9
|Арсенал
|28
|9
|13
|6
|40-36
|40
|10
|Бёрнли
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|11
|Кристал Пэлас
|29
|10
|9
|10
|26-32
|39
|12
|Эвертон
|29
|10
|7
|12
|37-46
|37
|13
|Ньюкасл
|29
|9
|8
|12
|25-41
|35
|14
|Саутгемптон
|29
|10
|4
|15
|35-52
|34
|15
|Брайтон
|29
|6
|11
|12
|32-40
|29
|16
|Вест Хэм
|29
|7
|6
|16
|35-50
|27
|17
|Уотфорд
|29
|6
|9
|14
|27-44
|27
|18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|29-47
|27
|19
|Астон Вилла
|28
|7
|4
|17
|34-56
|25
|20
|Норвич
|29
|5
|6
|18
|25-52
|21