"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче чемпионата Испании по футболу

"Атлетико" прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков в 29 матчах. "Осасуна" идет 11-й, имея в активе 35 очков после 29 встреч.

Дубль в матче оформил португальский нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш (27-я и 56-я минуты), также голами отметились Маркос Льоренте (79), Альваро Мората (84) и Янник Феррейра-Карраско (88).

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 20 июня на домашнем поле примут "Вальядолид", а "Осасуна" днем позднее в гостях встретится с "Валенсией".

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (в ночь на четверг "Наполи" переиграл "Ювентус" в серии пенальти в финальном матче, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играют с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.