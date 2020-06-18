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Футбол в Испании

"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче чемпионата Испании по футболу

Дублем отметился португальский нападающий Жоау Фелиш
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© EPA-EFE/JESUS DIGES

ТАСС, 18 июня. Футболисты "Атлетико" обыграли "Осасуну" со счетом 5:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании.

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Дубль в матче оформил португальский нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш (27-я и 56-я минуты), также голами отметились Маркос Льоренте (79), Альваро Мората (84) и Янник Феррейра-Карраско (88).

"Атлетико" прервал серию из трех матчей без побед и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков в 29 матчах. "Осасуна" идет 11-й, имея в активе 35 очков после 29 встреч.

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В следующем туре подопечные Диего Симеоне 20 июня на домашнем поле примут "Вальядолид", а "Осасуна" днем позднее в гостях встретится с "Валенсией".

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (в ночь на четверг "Наполи" переиграл "Ювентус" в серии пенальти в финальном матче, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играют с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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