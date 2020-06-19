"Реал" победил "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 19 июня. Футболисты мадридского "Реала" со счетом 3:0 обыграли "Валенсию" в матче 29-го тура чемпионата Испании. Игра прошла на резервном стадионе "Реала" "Альфредо Ди Стефано", так как домашняя арена "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции.
Мячи в матче забили Карим Бензема (61-я и 86-я минуты) и Марко Асенсио (74). На 21-й минуте арбитр Хосе Санчес не засчитал гол в ворота хозяев, зафиксировав офсайд у нападающего "Валенсии" Родриго. На 89-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Кан Ин Ли. Асенсио забил первый мяч с июля 2019 года, тогда игрок получил травму крестообразной связки в одной из предсезонных игр.
"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка в 29 матчах. Отставание мадридского клуба от занимающей первое место "Барселоны" составляет два балла. "Валенсия" идет восьмой, имея в активе 43 очка после 29 встреч.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана в гостях встретятся с "Реал Сосьедадом". "Валенсия" на домашнем поле примет "Осасуну". Обе встречи пройдут 21 июня.
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|29
|20
|4
|5
|69-31
|64
|2
|Реал Мадрид
|29
|18
|8
|3
|55-20
|62
|3
|Севилья
|29
|14
|9
|6
|42-30
|51
|4
|Атлетико
|29
|12
|13
|4
|37-22
|49
|5
|Хетафе
|29
|13
|8
|8
|38-27
|47
|6
|Реал Сосьедад
|29
|14
|5
|10
|46-36
|47
|7
|Вильярреал
|29
|13
|5
|11
|46-38
|44
|8
|Валенсия
|29
|11
|10
|8
|39-43
|43
|9
|Гранада
|29
|12
|6
|11
|37-35
|42
|10
|Атлетик Бильбао
|29
|9
|12
|8
|32-26
|39
|11
|Алавес
|29
|9
|8
|12
|31-39
|35
|12
|Леванте
|29
|10
|5
|14
|34-42
|35
|13
|Осасуна
|29
|8
|11
|10
|35-44
|35
|14
|Бетис
|29
|8
|10
|11
|40-47
|34
|15
|Вальядолид
|29
|7
|12
|10
|25-34
|33
|16
|Эйбар
|29
|7
|7
|15
|30-46
|28
|17
|Сельта
|29
|5
|12
|12
|22-35
|27
|18
|Мальорка
|29
|7
|4
|18
|28-49
|25
|19
|Эспаньол
|29
|5
|9
|15
|25-46
|24
|20
|Леганес
|29
|5
|8
|16
|22-43
|23