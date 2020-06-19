"Реал" победил "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 19 июня. Футболисты мадридского "Реала" со счетом 3:0 обыграли "Валенсию" в матче 29-го тура чемпионата Испании. Игра прошла на резервном стадионе "Реала" "Альфредо Ди Стефано", так как домашняя арена "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции.

Мячи в матче забили Карим Бензема (61-я и 86-я минуты) и Марко Асенсио (74). На 21-й минуте арбитр Хосе Санчес не засчитал гол в ворота хозяев, зафиксировав офсайд у нападающего "Валенсии" Родриго. На 89-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Кан Ин Ли. Асенсио забил первый мяч с июля 2019 года, тогда игрок получил травму крестообразной связки в одной из предсезонных игр.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка в 29 матчах. Отставание мадридского клуба от занимающей первое место "Барселоны" составляет два балла. "Валенсия" идет восьмой, имея в активе 43 очка после 29 встреч.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана в гостях встретятся с "Реал Сосьедадом". "Валенсия" на домашнем поле примет "Осасуну". Обе встречи пройдут 21 июня.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.