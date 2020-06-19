{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Реал" победил "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0
Футболисты "Валенсии" Яспер Силлессен, Эльяким Мангала и "Реала" Дани Карвахаль EPA-EFE/JuanJo Martin
Описание
Футболисты "Валенсии" Яспер Силлессен, Эльяким Мангала и "Реала" Дани Карвахаль
© EPA-EFE/JuanJo Martin

ТАСС, 19 июня. Футболисты мадридского "Реала" со счетом 3:0 обыграли "Валенсию" в матче 29-го тура чемпионата Испании. Игра прошла на резервном стадионе "Реала" "Альфредо Ди Стефано", так как домашняя арена "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции.

Мячи в матче забили Карим Бензема (61-я и 86-я минуты) и Марко Асенсио (74). На 21-й минуте арбитр Хосе Санчес не засчитал гол в ворота хозяев, зафиксировав офсайд у нападающего "Валенсии" Родриго. На 89-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Кан Ин Ли. Асенсио забил первый мяч с июля 2019 года, тогда игрок получил травму крестообразной связки в одной из предсезонных игр.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка в 29 матчах. Отставание мадридского клуба от занимающей первое место "Барселоны" составляет два балла. "Валенсия" идет восьмой, имея в активе 43 очка после 29 встреч.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана в гостях встретятся с "Реал Сосьедадом". "Валенсия" на домашнем поле примет "Осасуну". Обе встречи пройдут 21 июня.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона29204569-3164
2Реал Мадрид29188355-2062
3Севилья29149642-3051
4Атлетико291213437-2249
5Хетафе29138838-2747
6Реал Сосьедад291451046-3647
7Вильярреал291351146-3844
8Валенсия291110839-4343
9Гранада291261137-3542
10Атлетик Бильбао29912832-2639
11Алавес29981231-3935
12Леванте291051434-4235
13Осасуна298111035-4435
14Бетис298101140-4734
15Вальядолид297121025-3433
16Эйбар29771530-4628
17Сельта295121222-3527
18Мальорка29741828-4925
19Эспаньол29591525-4624
20Леганес29581622-4323

 

Футбол в России
Чемпионат России по футболу возобновляется после коронавирусной паузы
Вызванный пандемией перерыв продлился 95 дней
Читать полностью