Лакерник: турнир фигуристов на Играх-2022 пройдет по действующим сегодня правилам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Соревнования фигуристов на Олимпийских играх в Пекине 2022 года пройдут по существующим сегодня правилам, серьезных изменений в олимпийском году не будет. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

В мае ISU снизил стоимость ряда элементов. В связи с пандемией коронавируса календарь сезона-2020/21 претерпел изменения, поэтому было решено приостановить на неопределенный срок внедрение новой системы оценки компонентов, оставив в силе прежнюю систему стоимости элементов.

"Не стоит ожидать серьезных изменений в олимпийском году, - сказал Лакерник. - Конечно, элементы меняются по кругу, что попадет на олимпийский год, то и попадет: условно говоря, в этом году был риттбергер, в следующем будет флип, и эти изменения прописаны в правилах - они касаются только короткой программы у юниоров, там разные прыжки, разные вращения, а у взрослых таких элементов нет, у них программа одинаковая. Помимо этих изменений никаких других не будет, так что Игры в Пекине 2022 года пройдут по существующим сегодня правилам".

"Если корректировки и будут, то небольшие, что следует из последних двух коммюнике. О них будет известно в течение ближайших дней, и распространяться они будут на два предстоящих сезона", - рассказал вице-президент ISU.