"Ростов" включил игроков 2001-2004 годов рождения в заявку на матч РПЛ с "Сочи"

Матч пройдет в пятницу на стадионе "Фишт" в Сочи, начало - в 20:00 мск. Игра станет первой в чемпионате России после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В среду стало известно, что шестеро футболистов основного состава "Ростова" инфицированы коронавирусом. После этого 42 сотрудника клуба, включая тренеров и игроков, были отправлены на карантин.

ТАСС, 19 июня. Футбольный клуб "Ростов" представил заявку команды на матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

В состав вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения: голкиперы Денис Попов (2002 г. р.), Вадим Лукьянов (2002 г. р.); защитники Тимофей Калистратов (2003 г. р.), Вильям Рогава (2003 г. р.), Владимир Абрамов (2002 г. р.), Ринат Мамедов (2003 г. р.), Кирилл Гирнык (2003 г. р.); полузащитники Роман Романов (2003 г. р.), Никита Куприянов (2002 г. р.), Алексей Корниенко (2003 г. р.), Никита Каштан (2003 г. р.), Павел Горелов (2003 г. р.), Иван Комаров (2003 г. р.), Никита Колотиевский (2001 г. р.), Сергей Кочканян (2003 г. р.), Максим Ставцев (2004 г. р.) и нападающие Тамаз Топурия (2002 г. р.) и Данил Хромов (2002 г. р.).

Среди них на данный момент заявлены в РПЛ 11 человек. Игроки представляют академию клуба.

Регламент и календарь оставшихся матчей чемпионата России, прерванного из-за коронавируса, были одобрены исполкомом РФС 9 июня. Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий. "Ростов" в ближайшие 14 дней, согласно календарю, должен также встретиться с "Арсеналом" 27 июня и с "Краснодаром" 1 июля.

В турнирной таблице "Ростов" занимает четвертое место, набрав 38 очков, "Сочи" идет на 12-м месте, имея в активе 24 очка.