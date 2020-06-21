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Футбол в России

Минспорт Краснодарского края: РФС перенес матч с "Динамо" по спортивному принципу

Встреча 23-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо" была перенесена на 19 июля из-за случаев коронавируса в московском клубе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Решение Российского футбольного союза (РФС) о переносе матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и "Динамо" из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией у игроков московского клуба было принято по спортивному принципу. Такое мнение высказал ТАСС заместитель министра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Коронавирус был обнаружен у трех игроков "Динамо" - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Матч пройдет в резервную дату - 19 июля. Изначально встреча должна была пройти в Краснодаре в воскресенье.

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"В любом случае это [решение о переносе матча] было неожиданно, но то, что матч перенесли, - грамотное и взвешенное решение. В первую очередь должен действовать спортивный принцип, - сказал Мясищев. - Разумное, правильное решение - 19 июля посмотрим хорошую игру, а сейчас пусть все поправляют здоровье".

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил ТАСС, что категорически не согласен с решением о переносе, поскольку это является неуважением к "Ростову", сыгравшему в подобной ситуации с "Сочи" командой, составленной из игроков академии.

"Я видел мнение Вячеслава Ивановича, он очень авторитетный человек в российском футболе, и скажем так - я в любом случае за нормальные спортивные соревнования. И не совсем корректно, когда совсем молодые ребята играют со взрослыми мужчинами - как минимум разница в габаритах и физической подготовке. В плане мастерства они не уступали "Сочи", но 16 и 25 лет - разница, согласитесь, есть", - сказал замминистра.

17 июня в "Ростове" у шести игроков основного состава была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего команда ушла на двухнедельный карантин. Игра ростовчан в пятницу против "Сочи" не была перенесена и завершилась победой команды из Краснодарского края со счетом 10:1. В составе "Ростова" в той встрече на поле вышли игроки клубной академии - средний возраст заявки составил 17,2 года.

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