Стюард ударил журналиста перед матчем РПЛ "Локомотив" - "Оренбург"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Стюард московской "РЖД-Арены" ударил корреспондента газеты "Спорт-Экспресс" Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Оренбургом", передает корреспондент ТАСС.

Инцидент произошел за полтора часа до начала встречи в подтрибунном помещении стадиона московской команды. Журналист направлялся на трибуну для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы "РЖД-Арены" нанес удар по лицу Белоусову, из-за которого у него опухла губа. Спустя несколько минут ему оказали медицинскую помощь. "Локомотив" уже начал разбирательство по факту происшествия.

Встреча "Локомотив" - "Оренбург" начнется в 17:30 мск.