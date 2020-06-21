"Локомотив": ударивший на "РЖД-Арене" журналиста стюард уволен

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стюард на "РЖД-Арене", ударивший корреспондента газеты "Спорт-Экспресс" перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Оренбург", будет уволен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

"Стюард уволен", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Инцидент произошел за полтора часа до начала встречи в подтрибунном помещении стадиона московской команды. Журналист Евгений Белоусов направлялся в сектор для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы "РЖД-Арены" нанес удар по лицу Белоусову, из-за которого у него опухла губа. Спустя несколько минут ему оказали медицинскую помощь. "Локомотив" уже начал разбирательство по факту происшествия.

Матч "Локомотив" - "Оренбург" начался в 17:30 мск.