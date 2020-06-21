Фанаты ФК "Локомотив" покинули стадион после 20-й минуты матча с "Оренбургом"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Активные болельщики футбольного клуба "Локомотив" покинули стадион "РЖД-Арена" после 20-й минуты матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

19 июня объединение болельщиков "Локомотива" United South объявило о предстоящей акции протеста, связанной с уходом из команды главного тренера Юрия Семина. До конца сезона-2019/20 фанаты будут находиться на стадионах только до 20-й минуты матчей и не будут устраивать перформансы в поддержку команды. Игра против "Оренбурга" началась с кричалок в поддержку экс-тренера железнодорожников и призывов к увольнению генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

Решение о непродлении контракта с 73-летним Семиным было принято 14 мая советом директоров "Локомотива". На этот пост был назначен 40-летний сербский специалист Марко Николич. Для него игра против "Оренбурга" является первой официальной встречей в московском клубе.

Семин возглавлял "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).

"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 41 очко. Отставание железнодорожников от занимающего первую строчку петербургского "Зенита", который провел на одну игру больше, составляет 12 очков.