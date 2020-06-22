"Витязь" объявил о продлении контракта с хоккеистом Артюхиным

Контракт с 37-летним форвардом продлен до 30 апреля 2021 года. Ранее о продлении соглашения с игроком ТАСС сообщил его агент Шуми Бабаев.

Артюхин выступает за "Витязь" с прошлого сезона, в котором провел 30 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 очка (гол + две результативные передачи). В плей-офф форвард провел все четыре встречи и отметился голевым пасом.

По ходу карьеры Артюхин выступал за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Монктон", "Херши", "Спрингфилд". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист играл за "Тампу", "Анахайм" и "Атланту". В России он выступал за ЦСКА, в составе которого в 2015 году стал чемпионом страны, "Локомотив", "Авангард", СКА, "Сибирь" и московское "Динамо".