Российские спортсмены могут приехать в Японию за несколько недель до старта Олимпиады

ТАСС, 23 июня. Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает вариант приезда российских спортсменов в Японию для участия в Олимпийских играх за несколько недель до их начала. Об этом в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

В связи с пандемией коронавируса проведение Олимпийских игр в Токио было отложено на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.