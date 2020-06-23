{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Российские спортсмены могут приехать в Японию за несколько недель до старта Олимпиады

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает вариант приезда российских спортсменов в Японию для участия в Олимпийских играх за несколько недель до их начала. Об этом в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

В связи с пандемией коронавируса проведение Олимпийских игр в Токио было отложено на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

TЕСТ
От гоплитодрома до скейтбординга. Что вы знаете об истории Олимпиад?

"Наши партнерские национальные олимпийские комитеты различных стран делятся с нами информацией, каким образом они готовы выходить из этого кризиса, каким образом они организовывают свою работу на базах, каким образом они видят свое участие в Играх, - сказал Поздняков. - Думаю, что так или иначе мы создадим максимально комфортные условия для наших спортсменов. Мы, возможно, предполагаем, что спортсмены должны будут заехать в страну пребывания загодя, за несколько недель".

"Возможно, нам вместе нужно будет пересмотреть графики заключительной подготовки к Олимпийским играм. Это все требует внимательного изучения. Тем не менее остается фактом, что мы готовы поехать в Токио, спортсмены готовятся, тренируются. И, в общем-то, у всех высокая степень оптимизма в связи с сохранением этих Игр, оптимизм присутствует".

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2020 в Токио
Матыцин: недопуск российских легкоатлетов на Олимпиаду в Токио станет трагедией
По причине дисквалификации национальной федерации российские легкоатлеты последние четыре года на международных стартах выступают в нейтральном статусе
Читать полностью