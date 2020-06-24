Левников рассудит матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и ЦСКА

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Кирилл Левников из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром матча 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Динамо" и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Левникова будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба - Москва), резервным судьей назначен Алексей Амелин (Тула). Встреча запланирована на 27 июня на "ВТБ-Арене", начало в 19:00 мск.

Тур начнется в пятницу матчем "Ахмат" (Грозный) - "Сочи", его рассудит Сергей Карасев (Москва). Также в пятницу пройдет матч "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Самара), главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян (Сочи).

В субботу Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) обслужит матч "Оренбург" - "Краснодар", Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) будет главным арбитром встречи "Спартак" (Москва) - "Уфа", Николай Волошин (Смоленск) рассудит "Рубин" (Казань) и "Локомотив" (Москва), бригада Владимира Москалева (Воронеж) будет работать на встрече "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Арсенал" (Тула). В воскресенье "Урал" (Екатеринбург) примет "Тамбов", главным судьей матча будет Алексей Матюнин (Москва).

Список арбитров, которые будут отвечать за систему видеоассистента рефери на матчи, которые состоятся 27 июня, станет известен после определения игр, на которых система будет использоваться (игры будут выбраны 25 июня).