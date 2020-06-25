"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 25 июня. "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Трент Александер-Арнольд (22-я минута), Мохаммед Салах (44), Фабиньо (55) и Садио Мане (69). Александер-Арнольд совершил 30 результативных действий с момента своего дебюта в августе 2016 года, что является лучшим показателем лиги среди защитников. "Ливерпуль" третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, также команда не проигрывает на домашнем стадионе уже 31 встречу.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 86 очков. Подопечные Юргена Клоппа могут досрочно стать чемпионами, если в четверг идущий вторым "Манчестер Сити" не обыграет "Челси". "Кристал Пэлас" прервал серию из четырех побед, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде 2 июля сыграет против "Манчестер Сити". "Кристал Пэлас" 29 июня примет "Бёрнли".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.