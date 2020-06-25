{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 25 июня. "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Трент Александер-Арнольд (22-я минута), Мохаммед Салах (44), Фабиньо (55) и Садио Мане (69). Александер-Арнольд совершил 30 результативных действий с момента своего дебюта в августе 2016 года, что является лучшим показателем лиги среди защитников. "Ливерпуль" третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, также команда не проигрывает на домашнем стадионе уже 31 встречу.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 86 очков. Подопечные Юргена Клоппа могут досрочно стать чемпионами, если в четверг идущий вторым "Манчестер Сити" не обыграет "Челси". "Кристал Пэлас" прервал серию из четырех побед, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде 2 июля сыграет против "Манчестер Сити". "Кристал Пэлас" 29 июня примет "Бёрнли".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль31282170-2186
2Манчестер Сити30203776-3163
3Лестер31167859-2955
4Челси30156953-4051
5Манчестер Юнайтед311310848-3149
6Вулверхэмптон311213644-3449
7Тоттенхэм311291050-4145
8Шеффилд Юнайтед311111930-3144
9Кристал Пэлас311191128-3642
10Эвертон311181238-4641
11Арсенал30913841-4140
12Бёрнли301161334-4539
13Ньюкасл311091229-4239
14Саутгемптон301141538-5237
15Брайтон317121234-4133
16Уотфорд306101428-4528
17Вест Хэм31761835-5427
18Борнмут31761829-5027
19Астон Вилла31761836-5927
20Норвич31562025-5621

 

НХЛ
Джером Игинла и Мариан Госса вошли в Зал хоккейной славы в Торонто
Также в списке 2020 года Кевин Лоу, Даг Уилсон, Ким Сен-Пьер и менеджер Кен Холланд
Читать полностью