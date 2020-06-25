"Ливерпуль" разгромил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 25 июня. "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас" в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Забитыми мячами отметились Трент Александер-Арнольд (22-я минута), Мохаммед Салах (44), Фабиньо (55) и Садио Мане (69). Александер-Арнольд совершил 30 результативных действий с момента своего дебюта в августе 2016 года, что является лучшим показателем лиги среди защитников. "Ливерпуль" третий сезон подряд забивает во всех турнирах 100 и более голов, также команда не проигрывает на домашнем стадионе уже 31 встречу.
"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 86 очков. Подопечные Юргена Клоппа могут досрочно стать чемпионами, если в четверг идущий вторым "Манчестер Сити" не обыграет "Челси". "Кристал Пэлас" прервал серию из четырех побед, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 42 очка.
В следующем туре "Ливерпуль" на выезде 2 июля сыграет против "Манчестер Сити". "Кристал Пэлас" 29 июня примет "Бёрнли".
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|28
|2
|1
|70-21
|86
|2
|Манчестер Сити
|30
|20
|3
|7
|76-31
|63
|3
|Лестер
|31
|16
|7
|8
|59-29
|55
|4
|Челси
|30
|15
|6
|9
|53-40
|51
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|13
|10
|8
|48-31
|49
|6
|Вулверхэмптон
|31
|12
|13
|6
|44-34
|49
|7
|Тоттенхэм
|31
|12
|9
|10
|50-41
|45
|8
|Шеффилд Юнайтед
|31
|11
|11
|9
|30-31
|44
|9
|Кристал Пэлас
|31
|11
|9
|11
|28-36
|42
|10
|Эвертон
|31
|11
|8
|12
|38-46
|41
|11
|Арсенал
|30
|9
|13
|8
|41-41
|40
|12
|Бёрнли
|30
|11
|6
|13
|34-45
|39
|13
|Ньюкасл
|31
|10
|9
|12
|29-42
|39
|14
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|15
|Брайтон
|31
|7
|12
|12
|34-41
|33
|16
|Уотфорд
|30
|6
|10
|14
|28-45
|28
|17
|Вест Хэм
|31
|7
|6
|18
|35-54
|27
|18
|Борнмут
|31
|7
|6
|18
|29-50
|27
|19
|Астон Вилла
|31
|7
|6
|18
|36-59
|27
|20
|Норвич
|31
|5
|6
|20
|25-56
|21