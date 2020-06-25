"Реал" обыграл "Мальорку" и вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 25 июня. Мадридский "Реал" дома обыграл "Мальорку" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая на резервном стадиона "Реала" "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами в матче отметились Винисиус Жуниор (19-я минута) и Серхио Рамос (56). Рамос стал первым защитником с сезона-2006/07, который забил восемь или более голов в одном розыгрыше чемпионата. Последний раз это удавалось бывшему футболисту петербургского "Зенита" Эсекьелю Гараю (9), который на тот момент выступал за "Расинг".
"Реал" побеждает в четвертом матче подряд, в последний раз клуб терял очки 8 марта в гостевой встрече против "Бетиса" (1:2). "Реал" вернулся на первое место в турнирной таблице, в активе команды 68 очков, идущая на втором месте "Барселона" имеет то же количество баллов, но уступает по дополнительным показателям. "Мальорка" идет на 18-м месте с 26 очками, находясь в зоне вылета.
На 84-й минуте в составе "Мальорки" на поле вышел полузащитник Лука Ромеро. Он дебютировал в возрасте 15 лет и 219 дней, что стало рекордом для высшего дивизиона чемпионата Испании. Предыдущее достижение принадлежало футболисту "Сельты" Сансону. В декабре 1939 года он вышел на поле в возрасте 15 лет и 255 дней.
В следующем туре "Реал" 28 июня на выезде сыграет с "Эспаньолом". "Мальорка" днем ранее в гостях встретится с "Атлетиком".
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|31
|20
|8
|3
|59-21
|68
|2
|Барселона
|31
|21
|5
|5
|70-31
|68
|3
|Атлетико
|31
|14
|13
|4
|39-22
|55
|4
|Севилья
|31
|14
|11
|6
|44-32
|53
|5
|Хетафе
|31
|13
|10
|8
|40-29
|49
|6
|Вильярреал
|31
|14
|6
|11
|49-40
|48
|7
|Реал Сосьедад
|31
|14
|5
|12
|47-39
|47
|8
|Валенсия
|30
|12
|10
|8
|41-43
|46
|9
|Гранада
|31
|12
|7
|12
|37-36
|43
|10
|Атлетик Бильбао
|31
|10
|12
|9
|33-27
|42
|11
|Осасуна
|31
|9
|11
|11
|36-46
|38
|12
|Леванте
|31
|11
|5
|15
|37-44
|38
|13
|Алавес
|31
|9
|8
|14
|31-46
|35
|14
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|15
|Вальядолид
|31
|7
|13
|11
|26-36
|34
|16
|Сельта
|31
|7
|12
|12
|29-35
|33
|17
|Эйбар
|30
|7
|8
|15
|31-47
|29
|18
|Мальорка
|31
|7
|5
|19
|29-52
|26
|19
|Леганес
|31
|5
|10
|16
|23-44
|25
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24