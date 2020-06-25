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Футбол в Испании

"Реал" обыграл "Мальорку" и вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Описание
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 25 июня. Мадридский "Реал" дома обыграл "Мальорку" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая на резервном стадиона "Реала" "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами в матче отметились Винисиус Жуниор (19-я минута) и Серхио Рамос (56). Рамос стал первым защитником с сезона-2006/07, который забил восемь или более голов в одном розыгрыше чемпионата. Последний раз это удавалось бывшему футболисту петербургского "Зенита" Эсекьелю Гараю (9), который на тот момент выступал за "Расинг".

"Реал" побеждает в четвертом матче подряд, в последний раз клуб терял очки 8 марта в гостевой встрече против "Бетиса" (1:2). "Реал" вернулся на первое место в турнирной таблице, в активе команды 68 очков, идущая на втором месте "Барселона" имеет то же количество баллов, но уступает по дополнительным показателям. "Мальорка" идет на 18-м месте с 26 очками, находясь в зоне вылета.

На 84-й минуте в составе "Мальорки" на поле вышел полузащитник Лука Ромеро. Он дебютировал в возрасте 15 лет и 219 дней, что стало рекордом для высшего дивизиона чемпионата Испании. Предыдущее достижение принадлежало футболисту "Сельты" Сансону. В декабре 1939 года он вышел на поле в возрасте 15 лет и 255 дней.

В следующем туре "Реал" 28 июня на выезде сыграет с "Эспаньолом". "Мальорка" днем ранее в гостях встретится с "Атлетиком".

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид31208359-2168
2Барселона31215570-3168
3Атлетико311413439-2255
4Севилья311411644-3253
5Хетафе311310840-2949
6Вильярреал311461149-4048
7Реал Сосьедад311451247-3947
8Валенсия301210841-4346
9Гранада311271237-3643
10Атлетик Бильбао311012933-2742
11Осасуна319111136-4638
12Леванте311151537-4438
13Алавес31981431-4635
14Бетис308101240-4834
15Вальядолид317131126-3634
16Сельта317121229-3533
17Эйбар30781531-4729
18Мальорка31751929-5226
19Леганес315101623-4425
20Эспаньол30591626-4924

 

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