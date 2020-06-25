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ММА

Менеджер: Нурмагомедов не собирается давать реванш Макгрегору

Россиянин победил ирландца болевым приемом осенью 2018 года
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 25 июня. Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не собирается давать реванш ирландцу Конору Макгрегору. Об этом во время онлайн-конференции заявил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

Макгрегор в начале июня сообщил о завершении карьеры. При этом ирландец ранее обсуждал потенциальную возможность реванша с Нурмагомедовым.

"Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его, - сказал Абдель-Азиз. - Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев".

Нурмагомедову 31 год, одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Осенью 2018 года он болевым приемом победил Макгрегора. 31-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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