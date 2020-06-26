Программа 24-го тура чемпионата России по футболу откроется в пятницу двумя матчами

ТАСС, 26 июня. Программа 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу двумя матчами. "Ахмат" в Грозном примет "Сочи" (18:00 мск), а "Зенит" в Санкт-Петербурге встретится с самарскими "Крыльями Советов" (20:30 мск).

На поле "Газпром-Арены" выйдут команды, находящиеся на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата России. "Зенит" (53) занимает первое место, а "Крылья Советов" (22) располагаются на 16-й строчке. В первом после связанной с пандемией коронавируса паузы туре петербуржцы в Москве одержали крупную победу над ЦСКА (4:0). Самарцы же дома потерпели поражение от "Ахмата" (2:4).

Предстоящая игра станет первой для "Газпром-Арены" с середины марта. Установленные Роспотребнадзором ограничения на количество зрителей во время матчей чемпионата России составляют 10% от вместимости арен. Домашний стадион "Зенита" вмешает 67 800 человек, поэтому в пятницу на нем смогут присутствовать не более 6780 зрителей. При этом петербургский клуб протестирует новинку - трибуну, где на мультимедийных экранах будут показывать болельщиков команды со всего мира.

Все клубы РПЛ регулярно сдают тесты на коронавирус. Как сообщили ТАСС в пресс-службах "Зенита" и "Крыльев Советов", перед очной встречей заражений не было выявлено. Во встрече, вероятно, не сыграет защитник хозяев Эмануэль Маммана, который еще не до конца восстановился после полученной осенью прошлого года травмы крестообразной связки левого колена. У гостей на поле не выйдет воспитанник "Зенита" нападающий Максим Канунников, он продолжает лечение от повреждения приводящей мышцы бедра.

Предстоящий матч станет 49-м в истории противостояния "Зенита" и "Крыльев Советов". В предыдущих встречах петербуржцы одержали 26 побед, потерпев при этом 12 поражений, еще 10 встреч завершились вничью. Самарцы не набирали очков в матчах с петербуржцами с августа 2015 года - тогда команда на поле соперника одержала победу (3:1). В шести последующих встречах "Зенит" одержал шесть побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей 15:4.

Сверстники из Грозного

"Сочи" в матче 23-го тура одержал самую крупную победу в истории РПЛ, обыграв "Ростов" со счетом 10:1. В той встрече за соперника выступали игроки в возрасте от 16 до 19 лет. Основной состав "Ростова" с 17 июня находится на карантине из-за шести положительных результатов тестов на коронавирус у футболистов. У "Ахмата" таких проблем нет, поэтому в Сочи приедут основные игроки.

Клуб из Грозного в первой встрече после рестарта чемпионата России одержал волевую победу в Самаре над местными "Крыльями Советов" (4:2). Перед очной игрой "Ахмат" (23) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" (27) идет на 10-м месте.

В составе "Ахмата" предстоящую встречу могут пропустить три игрока - защитники Ризван Уциев и Магомед Мусалов, а также полузащитник Антон Швец. Их участие в матче находится под вопросом из-за травм. У "Сочи" из-за повреждений на поле не появятся полузащитники Алексей Померко и Эрик Варданян.

Предстоящий матч станет вторым официальным в истории противостояния команд. В первом круге чемпионата России "Сочи" на своем поле одержал победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.