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Зимние олимпийские виды спорта

Тутберидзе, Орсер и Арутюнян претендуют на звание лучшего тренера сезона по версии ISU

Всего награды будут вручены в семи номинациях
Этери Тутберидзе Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 26 июня. Этери Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян вошли в шорт-лист кандидатов на звание лучшего тренера сезона в фигурном катании, победитель будет объявлен на церемонии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

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Всего награды будут вручены в семи номинациях. На звание самого ценного фигуриста претендуют американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, а также французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. В номинации "Лучший костюм" представлены россиянка Анна Щербакова, Ханю и американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок / Эван Бейтс, в номинации "Лучшая программа" - россиянка Евгения Медведева, француз Кевин Эймоз и Пападакис / Сизерон, в номинации "Лучший новичок" - россиянки Алена Косторная, Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

На звание лучшего хореографа претендуют Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрёй и Лори Николь. Также будет вручена награда в номинации "За достижения в карьере".

Церемония награждения пройдет 11 июля в онлайн-формате.

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