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Футбол в России

Семак: руководству РПЛ нужно внести изменения в медицинский регламент турнира

Ранее в пятницу стало известно, что матч 24-го тура РПЛ "Оренбург" - "Краснодар" не состоится 27 июня из-за случаев заражения коронавирусом у хозяев
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно внести изменения в медицинский протокол возобновления сезона. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.

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В пятницу "Зенит" дома обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. Ранее в пятницу стало известно, что матч 24-го тура Тинькофф-РПЛ "Оренбург" - "Краснодар", который был запланирован на 27 июня, не состоится, так как игроки хозяев находятся на изоляции в связи с заражением коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников команды. Из-за нахождения основного и молодежного составов на карантине "Ростов" был вынужден выпустить на поле футболистов академии в игре предыдущего тура с "Сочи" и проиграл со счетом 1:10. Матч "Краснодар" - "Динамо" (Москва) был перенесен на 19 июля из-за трех случаев заражения коронавирусом в составе московского клуба.

"Любая команда может оказаться на месте "Ростова" и другого клуба. Нужно было определить, что такое контактная группа, иначе играть юношескими составами не имеет никакого смысла, - сказал Семак. - Как можно определять результат в чемпионате, если спортивный принцип нарушен. Мое мнение: чтобы мы ни делали, нужно менять медицинский протокол".

"Четыре команды пострадали, и были приняты разные решения. Прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было посмотреть на то, что все условия для команд разные, это отражается на матчах. Исход должен решаться на поле, а не на бумаге", - добавил он.

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