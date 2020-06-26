Семак: руководству РПЛ нужно внести изменения в медицинский регламент турнира

В пятницу "Зенит" дома обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. Ранее в пятницу стало известно, что матч 24-го тура Тинькофф-РПЛ "Оренбург" - "Краснодар", который был запланирован на 27 июня, не состоится, так как игроки хозяев находятся на изоляции в связи с заражением коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников команды. Из-за нахождения основного и молодежного составов на карантине "Ростов" был вынужден выпустить на поле футболистов академии в игре предыдущего тура с "Сочи" и проиграл со счетом 1:10. Матч "Краснодар" - "Динамо" (Москва) был перенесен на 19 июля из-за трех случаев заражения коронавирусом в составе московского клуба.

"Любая команда может оказаться на месте "Ростова" и другого клуба. Нужно было определить, что такое контактная группа, иначе играть юношескими составами не имеет никакого смысла, - сказал Семак. - Как можно определять результат в чемпионате, если спортивный принцип нарушен. Мое мнение: чтобы мы ни делали, нужно менять медицинский протокол".

"Четыре команды пострадали, и были приняты разные решения. Прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было посмотреть на то, что все условия для команд разные, это отражается на матчах. Исход должен решаться на поле, а не на бумаге", - добавил он.