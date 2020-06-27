Юрист: компенсация за переход молодых спортсменов в зарубежные клубы соответствует праву

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Внесение поправок в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", которые предусматривают при переходе молодых российских спортсменов в иностранные клубы выплату компенсации организациям, осуществившим подготовку, соответствует спортивному праву. Такое мнение ТАСС в субботу высказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Проект поправок опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае их принятия закон будет обязывать спортсменов, не достигших 23 лет, компенсировать российской организации расходы на подготовку.

"Предлагаемые поправки соответствуют духу и букве действующего спортивного права, а также отвечают законам рыночной экономики, спортивного менеджмента и маркетинга в спорте, - отметил Алексеев. - Профессиональный спорт - это прежде всего бизнес. Подготовка спортсмена, особенно в хоккее, футболе и других командных игровых видах профессионального спорта, очень затратное мероприятие: затраты на тренеров, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, затраты на проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий, медико-биологическое, юридическое обеспечение и т. д. И если эти затраты несет государство, иными словами российские налогоплательщики, и частная физкультурно-спортивная организация - заказчик, оплачивающий услуги по спортивной подготовке, то в случае перехода не достигшего 23-летия подготовленного в России игрока из организации спортивной подготовки, скажем, за океан справедливо, что он затраты на подготовку должен компенсировать добровольно, а в случае нарушения этого правила должны быть правовые нормы и механизмы, на основании которых такую компенсацию можно взыскать с него в судебном порядке".

"Предлагаемые поправки в закон о спорте в случае их принятия потребуют соответствующих изменений в нормативных актах Минспорта России и регламентной базе соответствующих спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Поправки соответствуют международному спортивному праву и передовой зарубежной и международной практике по данному вопросу и будут способствовать укреплению спортивного правопорядка, правовой культуры и цивилизованных отношений в сфере спорта", - добавил собеседник агентства.