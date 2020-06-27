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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" заявил о жестких мерах в отношении Азмуна за нарушение регламента

Конкретизировать Александр Медведев не стал
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
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Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" накажет иранского нападающего Сердара Азмуна за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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Ранее иракский футболист "Крыльев Советов" Сафаа Хади выложил в Instagram фото с Азмуном, сделанное в Петербурге. В субботу в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1. Ранее РФС оштрафовал футболиста на 20 тыс. рублей по итогам 23-го тура.

"Действует регламент поведения - как команда работает, живет, тренируется, - сказал Медведев. - Период очень сложный, тот же "Локомотив" сел на базу на самоизоляцию. Если мы хотим доиграть чемпионат и войти в новый сезон, что не менее важно, требуется профессиональное исполнение своих обязанностей, связанных с пандемией. Какие меры будут приняты, я говорить не буду, но они будут очень жесткими".

"У нас такого больше не было, и, надеюсь, не будет", - добавил гендиректор клуба.

Чемпионат России возобновился 19 июня, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Теги
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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