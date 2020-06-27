Волевая победа без чемпионской игры. "Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ

ТАСС, 27 июня. Футболисты петербургского "Зенита" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле одержали волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" (2:1). В другой встрече дня "Ахмат" в Грозном сыграл вничью с "Сочи" (1:1).

На гол полузащитника "Крыльев Советов" Максима Глушенкова "Зенит" ответили дублем лучшего бомбардира текущего розыгрыша чемпионата России Артема Дзюбы. После пятничной встречи на счету 31-летнего форварда стало 15 мячей. Во втором тайме футболисты группы атаки "Зенита" Малком, который был признан лучшим игроком матча, и Сердар Азмун забили по голу, но их отменили из-за офсайдов, зафиксированных благодаря системе видеоассистента рефери (VAR). При счете 2:1 в пользу хозяев поля по этой же причине был отменен гол нападающего самарцев Деяна Радонича. Перед началом матча на фанатской трибуне "Зенита" был развернут баннер с изображением человека в защитном костюме и противогазе, держащего в руках символическое изображение коронавируса. Позже появился зеленый дым. Когда он рассеялся, символ коронавируса сменило изображение футбольного мяча. На игре присутствовали приглашенные клубом врачи из больницы Святого Георгия, находящейся в Санкт-Петербурге. Весной это медицинское учреждение стало принимать пациентов с подозрением на коронавирус. В конце марта футболисты, тренерский штаб и руководители клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для больницы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Во время встречи была опробована трибуна с мультимедийными экранами. На них с помощью приложения Zoom выводилась трансляция с домашних веб-камер болельщиков "Зенита". Из-за эпидемиологической ситуации число зрителей на всех матчах после рестарта чемпионата России ограничено 10% от вместимости стадионов. В этой игре на "Газпром-Арене" домашнюю команду поддерживали 6379 болельщиков. "Даже 10% зрителей могут создать настроение, - сказал ТАСС после завершения матча генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. - Спасибо болельщикам, перекличка "виража" с противоположным сектором была практически постоянной. Это стало большой помощью для игроков, которые соскучились по футболу". Характер "Зенита" и недовольство "Крыльев" Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" после встречи признал, что команда с "Крыльями Советов" не сыграла в полную силу. "Сыграли ниже своих возможностей, особенно в первом тайме. Раскачивались очень долго, но я рад, что команда проявила характер, собралась. Даже отмененные мячи не повлияли, смогли дожать соперника, который сегодня выглядел хорошо физически", - сказал специалист.

С мнением Семака согласился и Медведев. "Первый тайм не был чемпионским, откровенно говоря, - признал он в разговоре с ТАСС. - На классе у нас в лиге никого не обыграешь, а бегом трусцой хорошо заниматься по утрам. В перерыве команда перестроилась и стала играть так, как она должна". Также генеральный директор клуба высказался по поводу трех голов, которые были отменены после вмешательства VAR. "Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. VAR сработал, когда не засчитали два гола "Зенита", один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR офсайд определить было невозможно, а в эпизоде с отмененным голом "Крыльев Советов" было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении", - отметил Медведев. Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович на послематчевой пресс-конференции сказал, что не согласен с решением арбитра Павла Кукуяна отменить гол Радонича. "Зенит" владел инициативой, но у нас было много опасных контратак, мы были близки к ничьей. Нам отменили чистый гол, мы это посмотрели после матча", - заявил черногорский специалист.

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков в разговоре с ТАСС также был солидарен с мнением главного тренера своей команды. "Мы однозначно не заслуживали сегодня проиграть. Это было видно на поле", - сказал он, воздержавшись от комментариев по поводу работы судей. После этой игры "Зенит" (56 очков) укрепил лидерство в турнирной таблице, отрыв от второго места, на котором располагается московский "Локомотив" (44 очка, 23 матча), увеличился до 12 очков. "Крылья Советов" (22 очка) находятся на последнем месте, самарцы отстают от 14-й строчки, гарантирующей право на выступление в следующем сезоне высшего дивизиона, на два очка. В следующем туре "Зенит" 1 июля в Нижнем Новгороде сыграет с "Тамбовом", а "Крылья Советов" 30 июня в Москве встретятся с "Локомотивом". Ничья в Грозном устроила всех В первом матче пятницы "Ахмат" принимал "Сочи". В стартовом тайме команды обменялись голами - в составе хозяев поля в третьем матче подряд отличился полузащитник Денис Глушаков, у гостей точный удар перед перерывом нанес хавбек Никита Бурмистров. Лучшим игроком встречи, за которой с трибун "Ахмат-Арены" наблюдали 2 878 зрителей, был назван Глушаков.

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов на послематчевой пресс-конференции отметил, что его команда провалила концовку первого тайма и могла пропустить больше одного гола. "Хорошая игра, если брать общую картину. В первом тайме мы были острее, создавали моменты и имели большое преимущество, "Сочи" же был опасен в контратаках, нам этого не удалось избежать полностью. Ничего острого не было, но концовка получилась абсолютно ужасная - нам надо было сыграть проще, мы умудрились пропустить гол и могли пропустить второй, двухминутный провал", - сказал специалист.

На эту тему Шалимов доволен качеством игры "Ахмата" и результатом матча РПЛ против "Сочи"

"Во втором тайме мы тоже владели инициативой, но были не так опасны, стояла задача не пропустить быстрые атаки. При хорошей игре с нашей стороны ничью с "Сочи" можно занести в актив", - добавил главный тренер "Ахмата". Его коллега из "Сочи" Владимир Федотов считает, что его команда может быть довольна исходом встречи. "Тренер никогда не бывает доволен, но мы рады результату в матче с "Ахматом", - сказал специалист в эфире "Матч Премьер". - Здесь всегда тяжело играть, всегда мотивированная команда, которая предъявляет очень серьезные требования, поэтому занесем матч себе в актив. Хозяева играли немного острее в атаке, нам не хватало точности в последней передаче, мы были сегодня не похожи на себя, связываем это с тем, что провели первый матч с серьезным соперником".

"Ахмат" после 24 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. "Сочи" с 28 баллами располагается на 10-й позиции. В 25-м туре грозненцы в Туле сыграют с местным "Арсеналом", а сочинцы на своем поле примут московское "Динамо". Обе игры состоятся 1 июля. Ситуация с коронавирусом Еще до старта 24-го тура стало известно, что один матч сыгран не будет. Подобное произошло и в предыдущем туре. Тогда из-за наличия трех инфицированных коронавирусом игроков "Динамо" РПЛ перенесла на 19 июля выездной матч бело-голубых с "Краснодаром". Теперь же стало известно о шести игроках и двух сотрудниках "Оренбурга", у которых выявили заражение коронавирусом. В пятницу президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что клуб проинформировал лигу о невозможности организовать матч с "Краснодаром", так как команда находится на самоизоляции. "Лига уже уведомила Российский футбольный союз (РФС) о просьбе "Оренбурга", Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынесет решение по неявке", - приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ. Нет ясности и в том, какие составы выставят на свои матчи "Динамо" и "Ростов", которые будут играть против московского ЦСКА и тульского "Арсенала" соответственно. Команды сейчас тоже находятся на карантине. "Все представители клубов неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проходили тесты на коронавирус. Мы надеемся, что Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, а клубы проведут матчи боевыми составами", - подчеркнул Прядкин.

На эту тему Семак: руководству РПЛ нужно внести изменения в медицинский регламент турнира

В пятницу после матча "Зенита" с "Крыльями Советов" откровенно об этой истории высказался Сергей Семак, заявивший, что необходимо менять медицинский протокол. "Любая команда может оказаться на месте "Ростова" и другого клуба. Нужно было определить, что такое контактная группа, иначе играть юношескими составами не имеет никакого смысла. Невозможно определять результат в чемпионате, если спортивный принцип нарушен", - сказал Семак. Таким образом, за последние две недели от коронавируса пострадали четыре команды, при этом для каждой из них итог получился разным. "Ростов" вынужден был отправить на первую игру после паузы юных футболистов академии и ожидаемо уступил "Сочи" (1:10). "Оренбург", вероятно, не избежит технического поражения, что приблизит команду к вылету из РПЛ. Лучше обстоят дела у "Динамо", чья игра с "Краснодаром" была перенесена, и "Уфы", которая вовремя проинформировала о наличии подозрительного теста у сотрудника клуба и смогла провести матч с "Тамбовом". РПЛ и РФС продолжают вести диалог с Роспотребнадзором по поводу изменения регламента. Оно может позволить не отправлять на карантин здоровых игроков.