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Футбол в России

Божович: судья не засчитал чистый гол "Крыльев Советов" в ворота "Зенита" в матче РПЛ

В пятницу "Крылья Советов" уступили на выезде "Зениту" со счетом 1:2 в матче 24-го тура РПЛ
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
Описание
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Павел Кукуян, работавший главным арбитром на матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" - "Крылья Советов", отменил второй гол гостей, который был забит без нарушений правил. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер самарского клуба Миодраг Божович.

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В пятницу "Крылья Советов" уступили в гостях петербургскому "Зениту" со счетом 1:2. На 78-й минуте встречи форвард гостей Деян Радонич забил мяч, впоследствии отмененный Кукуяном из-за игры рукой полузащитником гостей Максимом Глушенковым в момент выполнения голевого паса.

"Зенит" владел инициативой, но у нас было немало опасных контратак, мы были близки к ничьей. Нам отменили чистый гол, мы это посмотрели только что после матча", - сказал Божович.

После 24 матчей "Крылья Советов" идут в турнирной таблице на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка, самарцы отстают от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне, на два очка. В самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским "Локомотивом".

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