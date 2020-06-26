Семак: "Зенит" сыграл ниже своих возможностей в матче РПЛ против "Крыльев Советов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" не продемонстрировал своих возможностей в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов". Таким мнением в эфире телеканала "Матч премьер" поделился главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В пятницу "Зенит" со счетом 2:1 обыграл самарский клуб, оба мяча хозяев с пенальти забил Артем Дзюба.

"Сыграли ниже своих возможностей, особенно в первом тайме. Раскачивались очень долго, но я рад, что команда проявила характер, собралась, и даже отмененные мячи не повлияли, все-таки смогли дожать соперника, который сегодня выглядел хорошо физически. Терять нечего, нужно драться за каждый мяч, за каждое очко в чемпионате России. Тяжелый матч, мы до игры говорили, что не всегда матчи складываются легко, бывают такие игры, которые нужно терпеть, нужно выжимать максимум сил, именно через такие матчи будем двигаться вперед", - сказал Семак.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 56 очков, отрыв от второго места, на котором располагается московский "Локомотив" (44 очка, 23 матча), увеличился до 12 очков. "Крылья Советов" идут на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка. В следующем туре подопечные Семака 1 июля на выезде сыграют с "Тамбовом".