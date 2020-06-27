Николич: футболисты "Локомотива" сами предложили изолироваться на базе

ТАСС, 27 июня. Инициатива изолироваться на базе исходила от футболистов "Локомотива". Об этом рассказал главный тренер команды Марко Николич, комментарий которого приводит пресс-служба московского клуба.

В среду игроки и тренеры "Локомотива" переселились на базу команды в подмосковной Баковке, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.

"Когда я только пришел, у нас с футболистами было много разговоров, что нужно попасть в Лигу чемпионов, что впереди восемь финалов, и спустя три или четыре дня лидеры "Локомотива" Маринато Гилерме, Гжегож Крыховяк и Ведран Чорлука подошли ко мне с этим предложением, которое я был счастлив принять. Оно показало, что игроки в команде переживают за результат, что они неравнодушны. Моя первая победа с "Локомотивом" была не над "Оренбургом". Первая победа - именно это решение футболистов. Этот момент меня тронул", - сказал Николич.

В субботу "Локомотив" обыграл в гостях "Рубин" со счетом 2:0. В следующем туре подопечные Николича 30 июня примут самарские "Крылья Советов".