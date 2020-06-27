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Футбол в России

Николич: футболисты "Локомотива" сами предложили изолироваться на базе

Решение было принято, чтобы избежать риска заражения коронавирусом

ТАСС, 27 июня. Инициатива изолироваться на базе исходила от футболистов "Локомотива". Об этом рассказал главный тренер команды Марко Николич, комментарий которого приводит пресс-служба московского клуба.

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В среду игроки и тренеры "Локомотива" переселились на базу команды в подмосковной Баковке, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.

"Когда я только пришел, у нас с футболистами было много разговоров, что нужно попасть в Лигу чемпионов, что впереди восемь финалов, и спустя три или четыре дня лидеры "Локомотива" Маринато Гилерме, Гжегож Крыховяк и Ведран Чорлука подошли ко мне с этим предложением, которое я был счастлив принять. Оно показало, что игроки в команде переживают за результат, что они неравнодушны. Моя первая победа с "Локомотивом" была не над "Оренбургом". Первая победа - именно это решение футболистов. Этот момент меня тронул", - сказал Николич.

В субботу "Локомотив" обыграл в гостях "Рубин" со счетом 2:0. В следующем туре подопечные Николича 30 июня примут самарские "Крылья Советов".

Теги
Российский футболНиколич, Марко
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