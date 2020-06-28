Матч "Урал" - "Тамбов" закроет программу 24-го тура чемпионата России по футболу

Оба клуба в первом после возобновления РПЛ туре потерпели поражения. "Урал" на своем поле уступил казанскому "Рубину" (1:2), тамбовская команда с таким же счетом проиграла на выезде "Уфе". В турнирной таблице "Урал" и "Тамбов" идут по соседству - занимают 12-е и 13-е места соответственно, имея по 25 очков. Кроме того, перед очередным матчем РПЛ уральцы 24 июня победили в гостях ярославский "Шинник" со счетом 2:0 в 1/4 финала Олимп - Кубка России, "Тамбов" же помимо национального чемпионата соревновательной практики не имеет.

Установленные Роспотребнадзором ограничения на количество зрителей во время матчей чемпионата России составляют 10% от вместимости арен. Домашний стадион "Урала" вмещает 35 061 болельщика, следовательно, игру с "Тамбовом" смогут посетить порядка 3,5 тыс. человек. У екатеринбуржцев из-за перебора желтых карточек встречу пропустит полузащитник Роман Емельянов, "Тамбову" не сможет помочь защитник Гурам Тетрашвили, дисквалифицированный на три игры за оскорбление судьи в матче с "Уфой".

В нескольких клубах РПЛ после возобновления сезона были выявлены случаи заражения коронавирусом - "Ростове", "Динамо" и "Оренбурге", команды были закрыты на карантин. 23 июня в "Уфе" сообщили о возможном заражении коронавирусом одного из членов клуба. Однако перед игрой со "Спартаком" (0:0), которая прошла в субботу, все тесты на коронавирус футболистов и персонала команды дали отрицательный результат, это может служить положительным сигналом для "Тамбова", игравшего с уфимцами семь дней назад.

О подозрительных результатах теста на коронавирус у "Урала" и "Тамбова" перед матчем команд не сообщалось. Нападающий екатеринбургского клуба Павел Погребняк, переболевший коронавирусом около месяца назад, уже вернулся к тренировкам с командой.

Данная встреча станет лишь четвертой в очном противостоянии команд. На текущий момент статистика на стороне "Урала" - екатеринбуржцы побеждали соперника дважды (в активе "Тамбова" одна победа). При этом тамбовский клуб ведет по количеству забитых голов - шесть против пяти.