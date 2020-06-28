Матч "Урал" - "Тамбов" закроет программу 24-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 28 июня. Матч екатеринбургского "Урала" и "Тамбова" завершит программу 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало встречи - в 16:30 мск.
Оба клуба в первом после возобновления РПЛ туре потерпели поражения. "Урал" на своем поле уступил казанскому "Рубину" (1:2), тамбовская команда с таким же счетом проиграла на выезде "Уфе". В турнирной таблице "Урал" и "Тамбов" идут по соседству - занимают 12-е и 13-е места соответственно, имея по 25 очков. Кроме того, перед очередным матчем РПЛ уральцы 24 июня победили в гостях ярославский "Шинник" со счетом 2:0 в 1/4 финала Олимп - Кубка России, "Тамбов" же помимо национального чемпионата соревновательной практики не имеет.
Установленные Роспотребнадзором ограничения на количество зрителей во время матчей чемпионата России составляют 10% от вместимости арен. Домашний стадион "Урала" вмещает 35 061 болельщика, следовательно, игру с "Тамбовом" смогут посетить порядка 3,5 тыс. человек. У екатеринбуржцев из-за перебора желтых карточек встречу пропустит полузащитник Роман Емельянов, "Тамбову" не сможет помочь защитник Гурам Тетрашвили, дисквалифицированный на три игры за оскорбление судьи в матче с "Уфой".
В нескольких клубах РПЛ после возобновления сезона были выявлены случаи заражения коронавирусом - "Ростове", "Динамо" и "Оренбурге", команды были закрыты на карантин. 23 июня в "Уфе" сообщили о возможном заражении коронавирусом одного из членов клуба. Однако перед игрой со "Спартаком" (0:0), которая прошла в субботу, все тесты на коронавирус футболистов и персонала команды дали отрицательный результат, это может служить положительным сигналом для "Тамбова", игравшего с уфимцами семь дней назад.
О подозрительных результатах теста на коронавирус у "Урала" и "Тамбова" перед матчем команд не сообщалось. Нападающий екатеринбургского клуба Павел Погребняк, переболевший коронавирусом около месяца назад, уже вернулся к тренировкам с командой.
Данная встреча станет лишь четвертой в очном противостоянии команд. На текущий момент статистика на стороне "Урала" - екатеринбуржцы побеждали соперника дважды (в активе "Тамбова" одна победа). При этом тамбовский клуб ведет по количеству забитых голов - шесть против пяти.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|17
|5
|2
|50-11
|56
|2
|Локомотив
|24
|14
|5
|5
|35-25
|47
|3
|Ростов
|24
|12
|5
|7
|42-45
|41
|4
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|5
|ЦСКА
|24
|10
|7
|7
|29-26
|37
|6
|Спартак
|24
|9
|5
|10
|27-25
|32
|7
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|20-25
|31
|8
|Уфа
|24
|7
|10
|7
|18-20
|31
|9
|Арсенал
|24
|8
|4
|12
|28-32
|28
|10
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|11
|Рубин
|24
|6
|8
|10
|14-25
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|23
|7
|4
|12
|27-29
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Оренбург
|23
|6
|5
|12
|26-37
|23
|16
|Крылья Советов
|24
|6
|4
|14
|25-35
|22