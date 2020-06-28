Экклстоун: попытаюсь попасть на Гран-при "Формулы-1" в Сочи, несмотря на возможный запрет

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун раскритиковал идею запретить ему посещать этапы Гран-при и сказал, что попытается попасть на соревнования в Сочи. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Mail on Sunday.
"Запретить мне посещать гонки? Я не рекомендовал бы им (новому руководству "Формулы-1" - прим. ТАСС). Они могут попытаться сделать это в России. Я думаю, что, возможно, смогу получить пропуск", - сказал Экклстоун.
По информации газеты, руководство "Формулы-1" уже полтора дня обсуждает возможность запрета бывшему исполнительному директору присутствовать на этапах. Эти дискуссии ведутся на фоне последних заявлений по поводу расизма, сделанных британцем, который возглавлял "Формулу-1" с 1970-х годов и ушел с поста исполнительного директора в 2017 году. Тогда американская корпорация Liberty Media завершила сделку по покупке "Формулы-1". Его место занял американский бизнесмен Чейз Кэри.
В пятницу в интервью американской телекомпании CNN Экклстоун, говоря на тему протестов против расовой дискриминации в США, заявил, что "во многих случаях чернокожие - даже большие расисты, чем белые".
В ответ на это шестикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса", темнокожий британец Льюис Хэмилтон, который ранее поддержал акции протеста в США, написал, что заявления бывшего главы "Формулы-1" вызывают у него "грусть и разочарование".
Экклстоун рад, что не связан с "Формулой"
В воскресном интервью Mail on Sunday Экклстоун выступил в защиту собственных взглядов. "Это не моя вина, что я белый или что я ниже, чем человек, который стоит рядом со мной. В школе меня звали "коротышка", и я понял, что мне нужно делать что-то с этим. Чернокожим людям стоит следить за собой", - сказал миллиардер.
"Я рад, что не связан с "Формулой-1", так как на меня нельзя возложить ответственность за все, что они сделали. Они внезапно ухватились за эту тему с расизмом из-за событий в Америке", - заметил Экклстоун.
"Я не являюсь противником чернокожих. Даже наоборот, я всегда выступал в их защиту", - добавил он.
Коснувшись темы протестов в США, экс-глава "Формулы-1" сказал: "люди идут на эти манифестации, организованные квазимарксистами, которые хотят низвести полицию, что стало бы катастрофой для страны. Если вы спросите большинство из них, против чего именно они протестуют, они, возможно, не знают этого".
О сезоне "Формулы-1"
В начале июня руководство "Формулы-1" утвердило календарь первых восьми этапов сезона-2020. Он начнется двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут этапы на автодромах в пригороде венгерского Будапешта (17-19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).
Календарь оставшихся этапов будет опубликован в ближайшие недели. Российский этап в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи.