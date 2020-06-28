Экклстоун: попытаюсь попасть на Гран-при "Формулы-1" в Сочи, несмотря на возможный запрет

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун раскритиковал идею запретить ему посещать этапы Гран-при и сказал, что попытается попасть на соревнования в Сочи. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Mail on Sunday. "Запретить мне посещать гонки? Я не рекомендовал бы им (новому руководству "Формулы-1" - прим. ТАСС). Они могут попытаться сделать это в России. Я думаю, что, возможно, смогу получить пропуск", - сказал Экклстоун. По информации газеты, руководство "Формулы-1" уже полтора дня обсуждает возможность запрета бывшему исполнительному директору присутствовать на этапах. Эти дискуссии ведутся на фоне последних заявлений по поводу расизма, сделанных британцем, который возглавлял "Формулу-1" с 1970-х годов и ушел с поста исполнительного директора в 2017 году. Тогда американская корпорация Liberty Media завершила сделку по покупке "Формулы-1". Его место занял американский бизнесмен Чейз Кэри.

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В пятницу в интервью американской телекомпании CNN Экклстоун, говоря на тему протестов против расовой дискриминации в США, заявил, что "во многих случаях чернокожие - даже большие расисты, чем белые". В ответ на это шестикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса", темнокожий британец Льюис Хэмилтон, который ранее поддержал акции протеста в США, написал, что заявления бывшего главы "Формулы-1" вызывают у него "грусть и разочарование". Экклстоун рад, что не связан с "Формулой" В воскресном интервью Mail on Sunday Экклстоун выступил в защиту собственных взглядов. "Это не моя вина, что я белый или что я ниже, чем человек, который стоит рядом со мной. В школе меня звали "коротышка", и я понял, что мне нужно делать что-то с этим. Чернокожим людям стоит следить за собой", - сказал миллиардер. "Я рад, что не связан с "Формулой-1", так как на меня нельзя возложить ответственность за все, что они сделали. Они внезапно ухватились за эту тему с расизмом из-за событий в Америке", - заметил Экклстоун. "Я не являюсь противником чернокожих. Даже наоборот, я всегда выступал в их защиту", - добавил он.

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