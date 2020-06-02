Организаторы Гран-при России "Формулы-1" продолжают планово готовиться к этапу

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подготовка к проведению российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" идет по плану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутера этапа компании "Росгонки".
Во вторник был опубликован календарь первых восьми этапов сезона "Формулы-1" 2020 года, который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. Расписание оставшихся этапов будет опубликовано в течение ближайших недель. Гран-при России в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи.
"Мы на связи с "Формулой-1" и продолжаем готовиться к Гран-при России в Сочи, внимательно прислушиваемся к рекомендациям правительства и следим за развитием эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе "Росгонок"
Сезон начнется двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут этапы на автодромах в пригороде Будапешта (17-19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября). В рамках каждого Гран-при состоятся заезды гоночных серий "Формула-2" и "Формула-3".