Организаторы Гран-при России "Формулы-1" продолжают планово готовиться к этапу

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подготовка к проведению российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" идет по плану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутера этапа компании "Росгонки".

Во вторник был опубликован календарь первых восьми этапов сезона "Формулы-1" 2020 года, который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. Расписание оставшихся этапов будет опубликовано в течение ближайших недель. Гран-при России в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи.