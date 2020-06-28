В "Урале" считают, что Бикфалви не нарушал правил в эпизоде с первой желтой карточкой

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитр не должен был показывать первую желтую карточку полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Тамбовом". Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Урал" дома обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Автор дубля Бикфалви был удален на 83-й минуте за вторую желтую карточку, полученную за удар соперника по ногам. Минутой ранее судья Алексей Матюнин вынес ему предупреждение за отмашку рукой в верховой борьбе.

"Первой карточки не было, мы смотрели этот эпизод. За что он (Биквалфви - прим. ТАСС) получил эту карточку, я не понял, - сказал Иванов. - Обидно, что Эрик пропускает следующую игру, но я рад, что мы победили, выстояв вдесятером. У "Тамбова" высокие нападающие и защитники, он использовал навесы, и любая ошибка могла привести к потере очков", - сказал Иванов.

Руководитель клуба прокомментировал нынешний график игр команды. "Мы сейчас должны сыграть больше всех матчей - 10, а если мы обыграем "Химки" [в Олимп - Кубке России], то 11, т. е. по сравнению со всеми командами у нас будет на один матч больше. Игра в Ярославле [с "Шинником"] выбила нас из графика. У "Тамбова" была пауза в неделю, и я благодарен ребятам, я видел, как им было тяжело", - отметил он.