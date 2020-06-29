СМИ: тренер ФК "Барселона" Сетьен покинет команду по окончании сезона

ТАСС, 29 июня. Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" намерено расторгнуть контракт с главным тренером команды Кике Сетьеном по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает портал Goal.

По данным портала, совет директоров "Барселоны" недоволен результатами, которые показывает команда под руководством 61-летнего специалиста. При этом сотрудничество с ним может быть продолжено только при завоевании трофеев в этом сезоне - победах в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Также отмечается, что несколько футболистов каталонского клуба негативно высказывались о работе Сетьена. Основным возможным претендентом на должность главного тренера считается бывший игрок "Барселоны" Хави, который на данный момент возглавляет "Аль-Садд" из Катара.

Сетьен стал главным тренером "Барселоны" в январе 2020 года. Под его руководством испанский клуб провел 17 матчей, в который одержал 11 побед и по три раза проиграл и сыграл вничью. Контракт Сетьена рассчитан до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера "Барселоны" Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня, все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен. "Барселона" занимает второе место в национальном первенстве, набрав 69 очков после 32 игр. Каталонский клуб отстает от лидера турнира мадридского "Реала" на два очка. В Лиге чемпионов, приостановленной из-за пандемии коронавируса, "Барселона" успела провести первый матч 1/8 финала против "Наполи", встреча, прошедшая в Италии, завершилась вничью - 1:1.