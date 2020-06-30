Тесты игроков "Уфы" на коронавирус перед игрой с "Рубином" дали отрицательный результат

ТАСС, 30 июня. Футбольный клуб "Уфа" в полном составе прошел тестирование на коронавирус перед домашним матчем 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба "Уфы".

"Футбольный клуб "Уфа" в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с "Рубином". Результаты тестов у всей команды оказались отрицательными", - говорится в сообщении.

Матч "Уфа" - "Рубин" запланирован на 1 июля. В турнирной таблице чемпионата России "Уфа" занимает восьмое место, набрав 31 очко. "Рубин" с 26 очками идет 12-м.