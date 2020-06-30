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Футбол в России

Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть в матче РПЛ с "Сочи" основным составом

Ранее в московском клубе сообщили, что все тесты на коронавирус, сданные игроками команды в понедельник, дали отрицательный результат
Футболисты "Динамо" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" получил разрешение от Роспотребнадзора провести гостевой матч 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" основным составом. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

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Тесты игроков "Динамо" на коронавирус перед игрой с "Сочи" дали отрицательный результат

Ранее "Динамо" сообщило, что все тесты на коронавирус, сданные командой в понедельник, дали отрицательный результат.

"Динамо" в день игры 23-го тура против "Краснодара" сообщило о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе - диагностировали коронавирус. По согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля. Перед игрой 24-го тура с ЦСКА "Динамо" получило разрешение провести матч основным составом. В понедельник РПЛ сообщила, что "Динамо" должно ожидать нового предписания от Роспотребнадзора.

Встреча между "Динамо" и "Сочи" запланирована на 1 июля. В турнирной таблице "Динамо" занимает седьмое место, набрав 31 очко, "Сочи" с 28 очками идет 11-м.

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