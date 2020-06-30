"Ростов" отказался от организации работы пресс-центра во время матчей РПЛ до конца сезона

ТАСС, 30 июня. Футбольный клуб "Ростов" отказался от организации работы пресс-центра во время матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый домашний матч "Ростов" после возобновления чемпионата провел 27 июня против тульского "Арсенала" (2:1). 1 июля подопечные Валерия Карпина в рамках 25-го тура примут "Краснодар".

"В связи с пандемией COVID-19 и ограничением вместимости стадионов РПЛ футбольным клубом "Ростов" принято решение отказаться до конца сезона от организации работы пресс-зоны и пресс-центра на стадионе "Ростов-Арена" во время домашних матчей. Сезонные и разовые аккредитации журналистов аннулированы", - говорится в сообщении.

Клубом будет организована конференция главных тренеров команд. Журналисты смогут задать вопросы в текстовом виде в специальном чате одного из мессенджеров и получить на них ответы.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко после 24 матчей и отставая на три очка от идущего третьим "Краснодара".