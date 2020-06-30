Комиссия спортсменов ОКР направит письмо по ситуации с ВФЛА в МОК, WADA и World Athletics

ТАСС, 30 июня. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) обратится с письмом к комиссиям атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой пересмотреть санкции, наложенные на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает служба информации ОКР.

Во вторник в режиме онлайн-конференции состоялось заседание комиссии спортсменов ОКР под председательством Софьи Великой. В рамках заседания прошло обсуждение открытого письма комиссии спортсменов ВФЛА к МОК, World Athletics и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), опубликованное 27 июня. Комиссия спортсменов ОКР поддержала данную инициативу и подготовила свое заявление, которое будет отправлено в МОК, WADA и World Athletics.

"Право чистых спортсменов участвовать в соревнованиях является основой международного спортивного и олимпийского движения. Однако на данный момент законное право российских легкоатлетов ставится в прямую зависимость от уплаты денежного штрафа со стороны национальной федерации. Мы считаем, что санкции за нарушения, допущенные руководством национальной федерации, не могут и не должны ущемлять базовые права чистых спортсменов и являться основанием для лишения их соревновательной практики", - говорится в заявлении.

Авторы обращения комиссии атлетов ОКР считают, что чистые атлеты должны получить право участвовать в соревнованиях вне зависимости от факта уплаты ВФЛА штрафа в размере $5 млн, который должен быть выплачен до 1 июля 2020 года.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Ранее ведущие российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.