Кубок африканских наций по футболу перенесен на 2022 год

ТАСС, 30 июня. Футбольный Кубок африканских наций, который должен пройти в Камеруне, перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

Кубок африканских наций должен был пройти с 9 января по 6 февраля 2021 года в Камеруне. Теперь турнир пройдет в январе 2022 года, место проведения не изменилось. Точная дата проведения будет сообщена позднее.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года. Чаще всего турнир выигрывала сборная Египта (семь раз). Соревнования проходят раз в два года в нечетные годы, действующим чемпионом является сборная Алжира. В 2022 году пройдет 33-й по счету Кубок африканских наций.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.