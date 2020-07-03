"Рубин" сообщил, что готовится к проведению матча РПЛ против "Оренбурга" 5 июля

В пятницу "Оренбург" на официальном сайте сообщил о том, что руководство клуба попросило "Рубин" перенести очный матч на 19 июля.

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Рубин" продолжает подготовку к матчу 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", который должен состояться 5 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

"Да, мы получили письмо. Но у "Оренбурга" пока нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. На данный момент мы готовимся к матчу", - сообщили в пресс-службе "Рубина".

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией. Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. На следующий день президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что "Оренбург" проинформировал РПЛ о невозможности организовать запланированный на 27 июня матч 24-го тура против "Краснодара" в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. "Оренбургу" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

По такой же причине не состоялся матч 25-го тура "Оренбург"- "Урал". Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на данный момент не вынес решение по возможному техническому поражению "Оренбурга" в данной встрече. 29 июня бюро исполкома РФС одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры. Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 24 матчах.