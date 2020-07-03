Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен из-за коронавируса

ТАСС, 3 июля. Японский этап юниорского Гран-при по фигурному катанию отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти 16-19 сентября в городе Иокогама.

"Федерация конькобежного спорта Японии сообщила ISU, что в связи с продолжающейся пандемией было решено отменить этап юниорского Гран-при. Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона фигурного катания, в настоящее время оценивает последствия этого решения для всего Гран-при. Любые последующие действия, основанные на этой оценке, будут опубликованы позднее", - говорится в сообщении.

Ранее ISU внес изменения в календарь юниорского Гран-при сезона-2020/21. Первый этап примет Будапешт (9-12 сентября), второй этап должен был пройти в Иокогаме. Далее запланированы этапы в Остраве (23-26 сентября), Ташкенте (30 сентября - 3 октября) и Любляне (7-10 октября). Заключительный этап серии планируется провести в Риге с 14 по 17 октября.