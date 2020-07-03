ФК "Сочи" может заплатить за участие Кокорина в матче с "Зенитом" до 8 июля

"Сочи" во время зимнего трансферного окна арендовал Кокорина у "Зенита". 15 мая Медведев сообщил ТАСС о том, что соглашение между сторонами продлено до фактического завершения сезона-2019/20, который на три месяца был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В составе команды из Краснодарского края 29-летний форвард провел семь матчей, в которых забил семь мячей. Матч между "Зенитом" и "Сочи" пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" 8 июля, начало игры - 18:00 мск.

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Сочи", арендовавший у "Зенита" нападающего Александра Кокорина, может заплатить за участие игрока в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского клуба вплоть до дня игры — 8 июля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Это стандартное условие, которое применяется в случае аренды игрока - его выход на поле компенсируется денежными средствами, - сказал Медведев. - У нас есть контрактные положения ко всем игрокам, которых мы отдаем в аренду. Сумма компенсации - конфиденциальная информация. Если "Сочи" заплатит и захочет, он ее раскроет".

"Что сейчас об этом говорить, если неизвестно, будут ли они платить? Дедлайна для платежа нет, "Сочи" может оплатить [выход Кокорина] на поле вплоть до дня игры", - добавил гендиректор петербургского клуба.

"Зенит" после 25 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 59 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет 11 очков. Сине-бело-голубые могут второй раз подряд досрочно стать чемпионами России 5 июля. Для этого команде нужно в 26-м туре на выезде обыграть "Краснодар"; при этом "Локомотив" 4 июля в домашней встрече против "Сочи" должен потерять очки.