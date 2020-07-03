Увенчали лаврами. ЦСКА признан чемпионом России по хоккею в сезоне-2019/20

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после первого раунда плей-офф. Решением лиги чемпион КХЛ, он же обладатель Кубка Гагарина, впервые в истории определен не был. Все восемь команд, оставшихся в сетке (ЦСКА, СКА, "Динамо", финский "Йокерит", "Ак Барс", казахстанский "Барыс", новосибирская "Сибирь" и уфимский "Салават Юлаев"), поделили места с первого по восьмое. Однако определять чемпиона России входит в компетенцию ФХР.

Федерация распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного сезона и первого раунда плей-офф КХЛ. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф обыграл в серии до четырех побед нижегородское "Торпедо" со счетом 4-0. СКА и "Ак Барс" разделили второе место, так как они набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате и прошли во второй раунд плей-офф. Впервые в истории советских и российских чемпионатов серебряные медали получат два клуба.

"Я бы не стал отделять друг от друга регулярный сезон и плей-офф. Мы посмотрели по спортивному принципу, как команды играли в обоих стадиях чемпионата. ЦСКА был сильнее остальных клубов как по очкам, так и в плей-офф. До последнего момента команда выглядела предпочтительней других соперников, у нее был стабильный состав", - пояснил ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк.

Третье место среди российских команд по итогам регулярного чемпионата занял "Авангард", однако омичи в первом раунде плей-офф уступили "Салавату Юлаеву" со счетом 2-4. Таким образом, бронзовые медали достались московскому "Динамо", которое по итогам регулярного чемпионата среди российских команд стало четвертым. В первом раунде плей-офф бело-голубые одержали победу над "Спартаком" со счетом в серии 4-2.

Справедливое решение?

Насколько верно подводить итоги сезона, который не был доигран до конца, вопрос спорный. Чемпион России по баскетболу определен не был, а федерации волейбола и гандбола победителей и призеров определили по итогам регулярного чемпионата. По регламенту КХЛ чемпионом страны становится российская команда, занявшая самое высокое место по итогам плей-офф, но он не был доигран.

ФХР немного изменила правила игры по ходу турнира в форс-мажорной ситуации. Говорить о том, что спортивный принцип не был соблюден - неправильно. Однако если бы нюанс определения призеров и чемпиона России с учетом итогов регулярного чемпионата был прописан заранее, возможно, и итоги были бы иными. Например, "Ак Барс" до последнего матча лидировал в таблице регулярного чемпионата, но в заключительной встрече уступил на своей площадке "Автомобилисту", экономя силы и готовясь к плей-офф. ЦСКА же в последнем матче разгромил "Сочи" и стал победителем регулярного чемпионата, что впоследствии помогло армейцам завоевать и титул чемпиона России.