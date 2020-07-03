Россиянка Гунина вышла в финал второго этапа женского онлайн-турнира по быстрым шахматам

ТАСС, 3 июля. Россиянка Валентина Гунина вышла в финал второго этапа женского турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship. Соревнования проходят в онлайн-режиме.

В полуфинале турнира Гунина обыграла соотечественницу Екатерину Лагно со счетом 6,5:4,5. В финале соревнований Гунина встретится с украинкой Анной Ушениной, которая оказалась сильнее иранской шахматистки Сарасадат Хадемальшарьех (8:7). Финал пройдет 5 июля.

Турнир состоит из четырех этапов. В нем принимает участие 21 шахматистка, причем каждая из них выступит только на трех из четырех этапов.

Участницы каждого из этапов набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа, выходят в Суперфинал.