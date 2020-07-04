"Локомотив" и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".
В добавленное ко второму тайму время Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Для "Локомотива" эта ничья стала второй подряд, "Сочи" завершил вничью третью встречу кряду. Обе команды не проигрывают в чемпионате России на протяжении семи игр.
Помимо "Локомотива", в субботу домашние матчи провели еще две московские команды, которые также не сумели победить. "Динамо" уступил тульскому "Арсеналу" (0:1), "Спартак" проиграл "Тамбову" (2:3).
В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту". "Зенит" в воскресенье может досрочно стать чемпионом России, для этого ему необходимо в гостях победить "Краснодар". "Локомотив" на четыре очка опережает идущий третьим "Краснодар" (45 очков, 24 матча), вторая строчка по итогам сезона даст путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья строчка - попадание в квалификацию Лиги чемпионов. "Сочи" с 30 очками идет 11-м после 26 туров.
В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Сочи" на выезде встретится с "Зенитом". Оба матча пройдут 8 июля.
Ход матча
"Локомотив" и "Сочи" до очной встречи в 26-м туре РПЛ не знали поражений после возобновления российского чемпионата (у "Локомотива" две победы и одна ничья, у "Сочи" одна победа и две ничьи). В матче первого круга московский клуб выиграл в гостях со счетом 1:0, единственный мяч забил Гжегож Крыховяк.
До матча одной из главных интриг был вопрос о том, кто займет место в воротах "Локомотива". В матче прошлого тура против самарских "Крыльев Советов" во вторник в стартовом составе вышел Маринато Гилерме, однако из-за повреждения икроножной мышцы игрок был заменен в первом тайме. Вместо него вышел Антон Коченков, который появился в стартовом составе в игре против "Сочи", Гилерме не попал в заявку, хотя после игры с "Крыльями Советов" главный тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что травма не должна помешать Гилерме сыграть в предстоящих матчах РПЛ.
Также игру против "Сочи" из-за повреждения бедра пропустил полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, из-за травм в матче не приняли участие нападающие Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан, а из-за удаления в прошлом матче встречу пропустил Владислав Игнатьев.
В первом тайме форвард "Локомотива" Эдер сумел поразить ворота "Сочи", но мяч был отменен после консультации главного арбитра встречи Алексея Матюнина с судьями, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR). Активно играл форвард "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, который постоянно пытался организовать острые моменты на левом фланге атаки. За несколько минут до перерыва Эдер имел еще одну возможность отличиться, оказавшись один на один в штрафной "Сочи" с вратарем гостей Сосланом Джанаевым, но португалец не смог переиграть голкипера.
Активные болельщики хозяев из объединения United South, как и на двух предыдущих домашних матчах "Локомотива", покинули южную трибуну "РЖД-Арены" после 20-й минуты в знак протеста против решения руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Активные фанаты "Локомотива" также будут уходить на 20-й минуте с оставшихся домашних матчей сезона.
В начале второго тайма полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа имел отличную возможность отличиться, но пробил точно в Коченкова, через несколько минут форварду гостей Александру Кокорину пришлось сменить порванную футболку после единоборства с Мурило. На 72-й минуте из-за повреждения бедра был заменен Эдер. В добавленное ко второму тайму время "Локомотив" забил гол, который был отменен из-за офсайда, через несколько минут железнодорожники получили право на пенальти, но Алексей Миранчук пробил в штангу. "Локомотив" упустил возможность набрать три очка в матче с "Сочи", в случае завтрашней победы "Зенита" над "Краснодаром" петербуржцы досрочно выиграют титул.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|18
|5
|2
|52-12
|59
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|36-26
|49
|3
|Краснодар
|24
|12
|9
|3
|40-23
|45
|4
|Ростов
|26
|12
|7
|7
|43-46
|43
|5
|ЦСКА
|26
|12
|7
|7
|36-26
|43
|6
|Спартак
|26
|9
|5
|13
|29-30
|32
|7
|Уфа
|25
|7
|11
|7
|18-20
|32
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Арсенал
|26
|9
|4
|13
|30-35
|31
|10
|Урал
|25
|8
|7
|10
|32-44
|31
|11
|Сочи
|26
|7
|9
|10
|38-31
|30
|12
|Тамбов
|26
|8
|4
|14
|32-35
|28
|13
|Рубин
|25
|6
|9
|10
|14-25
|27
|14
|Ахмат
|26
|6
|9
|11
|24-37
|27
|15
|Крылья Советов
|26
|6
|6
|14
|26-36
|24
|16
|Оренбург
|25
|6
|5
|14
|26-43
|23