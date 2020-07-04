"Локомотив" и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В добавленное ко второму тайму время Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Для "Локомотива" эта ничья стала второй подряд, "Сочи" завершил вничью третью встречу кряду. Обе команды не проигрывают в чемпионате России на протяжении семи игр. Помимо "Локомотива", в субботу домашние матчи провели еще две московские команды, которые также не сумели победить. "Динамо" уступил тульскому "Арсеналу" (0:1), "Спартак" проиграл "Тамбову" (2:3).

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту". "Зенит" в воскресенье может досрочно стать чемпионом России, для этого ему необходимо в гостях победить "Краснодар". "Локомотив" на четыре очка опережает идущий третьим "Краснодар" (45 очков, 24 матча), вторая строчка по итогам сезона даст путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья строчка - попадание в квалификацию Лиги чемпионов. "Сочи" с 30 очками идет 11-м после 26 туров.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Сочи" на выезде встретится с "Зенитом". Оба матча пройдут 8 июля.

Ход матча

"Локомотив" и "Сочи" до очной встречи в 26-м туре РПЛ не знали поражений после возобновления российского чемпионата (у "Локомотива" две победы и одна ничья, у "Сочи" одна победа и две ничьи). В матче первого круга московский клуб выиграл в гостях со счетом 1:0, единственный мяч забил Гжегож Крыховяк.

До матча одной из главных интриг был вопрос о том, кто займет место в воротах "Локомотива". В матче прошлого тура против самарских "Крыльев Советов" во вторник в стартовом составе вышел Маринато Гилерме, однако из-за повреждения икроножной мышцы игрок был заменен в первом тайме. Вместо него вышел Антон Коченков, который появился в стартовом составе в игре против "Сочи", Гилерме не попал в заявку, хотя после игры с "Крыльями Советов" главный тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что травма не должна помешать Гилерме сыграть в предстоящих матчах РПЛ.