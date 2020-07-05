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Футбол в Италии

"Лацио" разгромно проиграл "Милану" и уступает семь очков "Ювентусу" в чемпионате Италии

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу миланского клуба
Футболисты "Милана" EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Описание
Футболисты "Милана"
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ТАСС, 5 июля. "Милан" одержал крупную победу над "Лацио" со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (23-я минута), Златан Ибрагимович (34, с пенальти) и Анте Ребич (59). "Милан" не проигрывает в чемпионате страны на протяжении четырех матчей (три победы, одна ничья).

В турнирной таблице "Милан" занимает шестое место, набрав 46 очков, "Лацио" с 68 очками идет вторым, семь очков проигрывая лидирующему "Ювентусу". Идущий третьим "Интер" (64 очка) в матче 30-го тура в воскресенье примет "Болонью".

В следующем туре "Милан" примет "Ювентус", "Лацио" в гостях сыграет с "Лечче". Обе встречи пройдут 7 июля.

Ранее в субботу "Сассуоло" обыграл "Лечче" со счетом 4:2.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус30243363-2675
2Лацио30215466-3168
3Интер29197362-2964
4Аталанта29186582-3960
5Рома29146953-3548
6Милан301371039-3746
7Наполи291361046-3945
8Верона29119937-3442
9Сассуоло301171255-5240
10Кальяри291091048-4539
11Парма291161240-3839
12Болонья291081141-4638
13Фиорентина297101235-4231
14Удинезе29871425-4131
15Торино30941734-5631
16Сампдория29851633-5129
17Дженоа29681535-5626
18Лечче30671738-7025
19СПАЛ29542023-5019
20Брешия29461925-5818

 

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