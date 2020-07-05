"Лацио" разгромно проиграл "Милану" и уступает семь очков "Ювентусу" в чемпионате Италии

ТАСС, 5 июля. "Милан" одержал крупную победу над "Лацио" со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (23-я минута), Златан Ибрагимович (34, с пенальти) и Анте Ребич (59). "Милан" не проигрывает в чемпионате страны на протяжении четырех матчей (три победы, одна ничья).
В турнирной таблице "Милан" занимает шестое место, набрав 46 очков, "Лацио" с 68 очками идет вторым, семь очков проигрывая лидирующему "Ювентусу". Идущий третьим "Интер" (64 очка) в матче 30-го тура в воскресенье примет "Болонью".
В следующем туре "Милан" примет "Ювентус", "Лацио" в гостях сыграет с "Лечче". Обе встречи пройдут 7 июля.
Ранее в субботу "Сассуоло" обыграл "Лечче" со счетом 4:2.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|30
|24
|3
|3
|63-26
|75
|2
|Лацио
|30
|21
|5
|4
|66-31
|68
|3
|Интер
|29
|19
|7
|3
|62-29
|64
|4
|Аталанта
|29
|18
|6
|5
|82-39
|60
|5
|Рома
|29
|14
|6
|9
|53-35
|48
|6
|Милан
|30
|13
|7
|10
|39-37
|46
|7
|Наполи
|29
|13
|6
|10
|46-39
|45
|8
|Верона
|29
|11
|9
|9
|37-34
|42
|9
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|55-52
|40
|10
|Кальяри
|29
|10
|9
|10
|48-45
|39
|11
|Парма
|29
|11
|6
|12
|40-38
|39
|12
|Болонья
|29
|10
|8
|11
|41-46
|38
|13
|Фиорентина
|29
|7
|10
|12
|35-42
|31
|14
|Удинезе
|29
|8
|7
|14
|25-41
|31
|15
|Торино
|30
|9
|4
|17
|34-56
|31
|16
|Сампдория
|29
|8
|5
|16
|33-51
|29
|17
|Дженоа
|29
|6
|8
|15
|35-56
|26
|18
|Лечче
|30
|6
|7
|17
|38-70
|25
|19
|СПАЛ
|29
|5
|4
|20
|23-50
|19
|20
|Брешия
|29
|4
|6
|19
|25-58
|18