Шаг до титула. "Зенит" в Краснодаре может досрочно стать чемпионом России

ТАСС, 5 июля. Программа 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) закроется в воскресенье матчами "Уфа" - "Урал" (начало - 16:30 мск) и "Краснодар" - "Зенит" (20:30). С высокой долей вероятности не состоится запланированная на 18:30 мск игра в Казани между местным "Рубином" и "Оренбургом" из-за вспышки коронавируса в гостевой команде.
Петербургский "Зенит" в матче против "Краснодара" может досрочно завоевать титул чемпиона России. В случае гостевой победы команда под руководством Сергея Семака доведет количество набранных очков до 62 и станет недосягаемой для преследователей.
Возможному успеху синие-бело-голубых поспособствовала ничья в субботнем матче между московским "Локомотивом" и "Сочи" (0:0). Игроки столичной команды Эдер и Тимур Сулейманов по разу поразили ворота Сослана Джанаева, но в обоих случаях голы были отменены после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). В компенсированное ко второму тайму время полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук не реализовал пенальти.
"Зенит" подходит к предстоящему матчу с серией из 14 матчей без поражений, которая включает в себя 11 побед и три ничьих. На данный момент в активе петербуржцев 59 очков. "Краснодар" из-за переноса игры с "Динамо" на 19 июля провел на один матч меньше; сейчас команда Мурада Мусаева, идет третьей с 45 очками в активе.
В потенциально золотом для "Зенита" матче не сыграет недавно восстановившийся от травмы защитник Эммануэль Мамманна, под вопросом находится появление на поле полузащитника Олега Шатова. "Краснодар" по-прежнему не может рассчитывать на атакующего хавбека Виктора Классона, который продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок, не залечили еще повреждения защитник Урош Спаич и нападающий Ари. Кроме того, воскресную игру могут пропустить Руслан Камболов и Дмитрий Стоцкий.
Статистика на стороне "Зенита" - из 17 матчей петербуржцы выиграли 10, потерпев при этом три поражения и четыре раза сыграв вничью. "Краснодар" на своем поле принимал сине-бело-голубых восемь раз, одержав одну победу (2:1, 2016 год). Четыре раза "Зенит" обыгрывал соперника на его поле, еще три встречи закончились вничью.
"Оренбург" на грани третьего технического поражения
Занимающий 16-е место в турнирной таблице чемпионата России "Оренбург" после возобновления турнира провел только один матч, в котором со счетом 0:1 уступил "Локомотиву". После возвращения команды из Москвы у нескольких игроков и сотрудников был выявлен коронавирус, в результате чего они были вынуждены сесть на двухнедельный карантин. За неявку на матчи против "Краснодара" и "Урала" Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал "Оренбургу" технические поражения со счетом 0:3. Высока вероятность того, что матч 26-го тура против "Рубина", который располагается на 13-й строчке, завершится для клуба таким же образом.
3 июля "Оренбург" обратился к казанцам с просьбой о переносе матча на 19 июля, но в клубе из столицы Татарстана ТАСС сообщили, что команда продолжает готовиться к матчу, поскольку у соперника нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. В тот же день член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил ТАСС, что команда точно не сыграет с "Рубином", поскольку двухнедельный карантин должен закончиться 7 июля. При этом, по его словам, ситуация в клубе каждый день меняется не в лучшую сторону.
Официальное решение о том, что встреча не состоится, должно быть объявлено в день игры. Аналогичным образом ситуация развивалась в случаях с заявлениями о матчах "Оренбурга" против "Краснодара" и "Урала".
"Урал" откроет воскресную игровую программу гостевым матчем против "Уфы". Перед этой игрой команда из Екатеринбурга с 31 очком занимает 10-е место в турнирной таблице, хозяева поля располагаются на седьмой строчке, набрав на одно очко больше. Уфимцы после возобновления чемпионата в трех матчах набрали пять очков, обыграв "Тамбов" (2:1), а также сыграв вничью со "Спартаком" (0:0) и "Рубином" (0:0). Уральцы набрали шесть очков, обыграв "Тамбов" (2:1), получив техническую победу над "Оренбургом" (3:0) и проиграв "Рубину" (1:2).
В составе "Уфы" матч пропустит дисквалифицированный полузащитник Кэтэлин Карп, под вопросом участие в игре хавбека Оливье Тилля. У "Урала" на поле может не появиться игрок средней линии капитан команды Артем Фидлер. Воскресный матч станет 15-м в истории встреч этих команд (на счету "Урала" восемь побед, у "Уфы" - три, еще трижды команды не смогли выявить победителя). В первом круге екатеринбуржцы на своем поле одержали победу - 3:2.