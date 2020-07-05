Шаг до титула. "Зенит" в Краснодаре может досрочно стать чемпионом России

Петербургский "Зенит" в матче против "Краснодара" может досрочно завоевать титул чемпиона России. В случае гостевой победы команда под руководством Сергея Семака доведет количество набранных очков до 62 и станет недосягаемой для преследователей.

ТАСС, 5 июля. Программа 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) закроется в воскресенье матчами "Уфа" - "Урал" (начало - 16:30 мск) и "Краснодар" - "Зенит" (20:30). С высокой долей вероятности не состоится запланированная на 18:30 мск игра в Казани между местным "Рубином" и "Оренбургом" из-за вспышки коронавируса в гостевой команде.

Возможному успеху синие-бело-голубых поспособствовала ничья в субботнем матче между московским "Локомотивом" и "Сочи" (0:0). Игроки столичной команды Эдер и Тимур Сулейманов по разу поразили ворота Сослана Джанаева, но в обоих случаях голы были отменены после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). В компенсированное ко второму тайму время полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

"Зенит" подходит к предстоящему матчу с серией из 14 матчей без поражений, которая включает в себя 11 побед и три ничьих. На данный момент в активе петербуржцев 59 очков. "Краснодар" из-за переноса игры с "Динамо" на 19 июля провел на один матч меньше; сейчас команда Мурада Мусаева, идет третьей с 45 очками в активе.

В потенциально золотом для "Зенита" матче не сыграет недавно восстановившийся от травмы защитник Эммануэль Мамманна, под вопросом находится появление на поле полузащитника Олега Шатова. "Краснодар" по-прежнему не может рассчитывать на атакующего хавбека Виктора Классона, который продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок, не залечили еще повреждения защитник Урош Спаич и нападающий Ари. Кроме того, воскресную игру могут пропустить Руслан Камболов и Дмитрий Стоцкий.

Статистика на стороне "Зенита" - из 17 матчей петербуржцы выиграли 10, потерпев при этом три поражения и четыре раза сыграв вничью. "Краснодар" на своем поле принимал сине-бело-голубых восемь раз, одержав одну победу (2:1, 2016 год). Четыре раза "Зенит" обыгрывал соперника на его поле, еще три встречи закончились вничью.

"Оренбург" на грани третьего технического поражения

Занимающий 16-е место в турнирной таблице чемпионата России "Оренбург" после возобновления турнира провел только один матч, в котором со счетом 0:1 уступил "Локомотиву". После возвращения команды из Москвы у нескольких игроков и сотрудников был выявлен коронавирус, в результате чего они были вынуждены сесть на двухнедельный карантин. За неявку на матчи против "Краснодара" и "Урала" Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал "Оренбургу" технические поражения со счетом 0:3. Высока вероятность того, что матч 26-го тура против "Рубина", который располагается на 13-й строчке, завершится для клуба таким же образом.