Умер призер ЧЕ-1972 и победитель Кубка обладателей кубков с киевским "Динамо" Трошкин

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР, победитель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА в составе киевского "Динамо" Владимир Трошкин умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба сборной Украины среди ветеранов на своей странице в Facebook.

"Сегодня на 73-м году жизни не стало выдающегося украинского футболиста, игрока киевского "Динамо" и сборной СССР Владимира Николаевича Трошкина", - говорится в записи.

Трошкин выступал на позиции защитника и полузащитника, он начал футбольную карьеру в "Шахтере" из Енакиево (Донецкая область) в 1966 году, с 1968 по лето 1969 года выступал за киевский СКА, после чего в течение восьми лет играл за киевское "Динамо". В 1978 году он провел сезон в "Днепре".

За киевское "Динамо" Трошкин сыграл 273 матча, забив 27 голов. В составе клуба он четыре раза становился чемпионом СССР (в 1971, 1974, 1975 и 1977 годах), в 1974 году вместе с командой завоевал Кубок СССР, в 1975 году - Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Трошкин трижды был включен по итогам сезона в список 33 лучших футболистов СССР (1974, 1975, 1976).

В составе сборной СССР Владимир Трошкин в 1972 году выиграл серебряные медали чемпионата Европы, на Олимпийских играх 1976 года в канадском Монреале завоевал бронзовые медали. Всего за сборную он провел 31 матч, в котором один раз отличился.

После завершения игровой карьеры Трошкин был тренером СКА (Киев) и "Авангарда" (Ровно), с 1992 по 1996 год Трошкин тренировал молодежную сборную Украины, также он работал в Федерации футбола Украины (ныне - Украинская ассоциация футбола).