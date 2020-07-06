Совет World Athletics в июле рассмотрит вопрос невыплаты штрафа ВФЛА в удаленном режиме

Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое проходило в марте, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля включительно, однако в назначенный срок деньги так и не были переведены. World Athletics 2 июля заявила, что ситуация вокруг ВФЛА станет предметом обсуждения членов совета на заседании 29-30 июля.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), заседание которого намечено на 29-30 июля, рассмотрит вопрос невыплаты штрафа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в режиме видеоконференции. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

"Ближайшее заседание совета пройдет в режиме видеоконференции", - сказала Джеффри. Ожидается, что в один из дней с докладом о ситуации в российской легкой атлетике выступит глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА норвежец Руне Андерсен.

В случае невыплаты штрафа в срок совет World Athletics в конце июля может принять решение о невозможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях в любом статусе. Совет также может рекомендовать конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics могут выступать на международных турнирах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один российский спортсмен не получил такой статус.