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Российский боец Ян тренируется в номере отеля перед поединком за титул чемпиона UFC

Бой россиянина с бразильцем Жозе Альдо пройдет 11 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянин Петр Ян тренируется в гостиничном номере перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против бразильца Жозе Альдо. Об этом Ян рассказал ТАСС.

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"У меня комната побольше, есть, где потренироваться, - сказал Ян. - Я с тренером в номере, хотя нас изначально заселили раздельно. Мы обязательно выходим на балкон, нужно подышать и на скакалке поработать. Каждый день легкая тренировка, обязательно пьем воду и находимся в ожидании боя".

Бой Ян - Альдо пройдет 11 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове". UFC проводит турниры с отдельным регламентом безопасности. Согласно ему, все бойцы сдадут по пять тестов на коронавирус до боя. В рамках регламента после каждого сданного теста участники турниров на "Бойцовского острове" остаются в номерах отеля на самоизоляции.

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