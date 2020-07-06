Боец Ян не видит проблемы в большом количестве допинг-тестов перед боем за титул UFC

Ян дважды менее чем за сутки сдал допинг-тесты в преддверии боя против бразильца Жозе Альдо за титул UFC в легчайшем весе.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянин Петр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не видит проблемы с частой сдачей тестов на допинг перед чемпионским поединком. Об этом Ян заявил ТАСС.

"Это связано с тем, что долгое время на протяжении почти трех месяцев не было никаких проверок. И тут перед боем, прошло 20 часов, как они взяли тесты. Потом позвонили повторно. Они просто выполняют работу, которую им говорят", - отметил Ян.

"Меня это не напрягло, хотя я подумал: "Что за бред", - добавил спортсмен.

Бой Яна против Альдо пройдет 11 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове".