Церемония награждения футболистов "Зенита" пройдет в матче 27-го тура РПЛ с "Сочи"

ТАСС, 6 июля. Церемония награждения игроков петербургского футбольного клуба "Зенит" за победу в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) состоится по окончании домашнего матча 27-го тура с "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч с "Сочи" пройдет 8 июля на стадионе "Газпром Арена", начало встречи в 18:00 мск. В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга первым получит новый трофей, который РПЛ презентовала в феврале.

В отличие от прошлого трофея, новый кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом турнира. Новый трофей своей металлической конструкцией сочетает в себе символы сплоченности, силы и скорости, а сплетения лент, которые образуют звезды, напоминают о прошлом, связанном с советским футболом.

Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем также стал "Зенит". В сезоне-2018/19 "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил предыдущий трофей на вечное хранение.