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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистки Халиуллина, Поршнева и Гореева начнут сбор в составе резервной команды России

Тренировочный сбор продлится три недели, до 28 июля

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Резерв женской сборной России по биатлону приступает к первому предсезонному сбору, который пройдет в Чайковском Пермского края. Состав команды ТАСС озвучил ее старший тренер Сергей Коновалов.

Заезд команды на биатлонный комплекс начнется 8 июля. Тренировочный сбор продлится три недели, до 28 июля.

В состав команды включены чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина, чемпионки России Наталья Гербулова и Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Екатерина Носкова (Мошкова), двукратная чемпионка мира среди девушек Анастасия Гореева. Также к работе с командой подключены чемпионка России Елизавета Каплина и Анастасия Егорова.

Сбор будет проходить в закрытом режиме, перед его началом вся команда пройдет проверку на коронавирусную инфекцию. Халиуллина в марте переболела инфекцией.

Основная команда приступила к тренировочному сбору 5 июля, он проходит в Ижевске.

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