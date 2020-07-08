Биатлонистки Халиуллина, Поршнева и Гореева начнут сбор в составе резервной команды России

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Резерв женской сборной России по биатлону приступает к первому предсезонному сбору, который пройдет в Чайковском Пермского края. Состав команды ТАСС озвучил ее старший тренер Сергей Коновалов.

Заезд команды на биатлонный комплекс начнется 8 июля. Тренировочный сбор продлится три недели, до 28 июля.

В состав команды включены чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина, чемпионки России Наталья Гербулова и Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Екатерина Носкова (Мошкова), двукратная чемпионка мира среди девушек Анастасия Гореева. Также к работе с командой подключены чемпионка России Елизавета Каплина и Анастасия Егорова.

Сбор будет проходить в закрытом режиме, перед его началом вся команда пройдет проверку на коронавирусную инфекцию. Халиуллина в марте переболела инфекцией.

Основная команда приступила к тренировочному сбору 5 июля, он проходит в Ижевске.