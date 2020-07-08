Фигуристка Сотскова завершила спортивную карьеру

"Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится, - написала Сотскова. - К сожалению, это не так, и все когда-то заканчивается. Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим".

Фигуристка подчеркнула, что завершила карьеру по ряду причин, среди которых проблемы со здоровьем.

"После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась, но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению", - добавила она.

Сотскова - серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России.