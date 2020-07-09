Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание гендиректора "Зенита" о "Спартаке"

"Зенит" 5 июля на выезде в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно стал чемпионом России. После игры в интернете было опубликовано видео из раздевалки петербургского клуба, на котором было запечатлено вызвавшее затем вопросы празднование нападающих сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Медведев в интервью ТАСС, комментируя этот ролик, сказал, что игроки дурачились, а также предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в полуфинале Олимп - Кубка России, который состоится в Санкт-Петербурге 19 июля. 8 июля заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов направил письмо на имя председателя комитета по этике РФС Семена Андреева с просьбой дать оценку высказыванию гендиректора "Зенита" с позиции морали и этики.

"На основании обращения ФК "Спартак" руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК "Зенит" Александра Медведева", - сообщили в службе коммуникаций РФС.